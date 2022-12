Weinstadt: Orgelkonzert zum Stummfilm „Die Puppe“ in St. Andreas am 3. Advent

Am Sonntag, 11. Dezember, veranstaltet die Kirchengemeinde Sankt Andreas in Endersbach ein Orgelkonzert zum zehnjährigen Bestehen der Jann-Orgel. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt zum Konzert ist frei.

Junger Organist improvisiert gerne zu Filmen

Für das Jubiläum hat sich die Kirchengemeinde etwas einfallen lassen und einen besonderen Gast eingeladen: der 30-jährige Organist Benedikt Nuding, Regionalkantor in der Basilika Sankt Vitus in Ellwangen. Der studierte Kirchenmusiker ist auf Improvisationen spezialisiert und wendet diese nicht nur im Arbeitsalltag bei Gottesdiensten an - sondern improvisiert besonders gerne auch über Filme und Stummfilme. „Die Orgel als Filmmusikinstrument ist üblich“, so Nuding. Früher habe es in vielen Kinos ein Instrument gegeben.

Bei dem Konzert zum 3. Advent spielt Benedikt Nuding zum Stummfilm „Die Puppe“ von Ernst Lubitsch. Dieser Film ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, das Konzert findet fast genau zum 103. Jubiläum der Erstausstrahlung statt. Aber wie klingt ein Stummfilm? „Es gibt keine Vorlage“, sagt der Organist. „Alles, was es da zu hören gibt, habe ich mir selbst ausgedacht.“ Auch, wenn es natürlich wiederkehrende Melodien und Motive gebe.

Stummfilm nach französischer Operette und Motiven von E.T.A. Hoffmann

In „Die Puppe“ geht es um einen jungen Adligen, der seinem reichen Onkel zuliebe heiraten soll, dies aber nicht möchte. Um den vielen Anwärterinnen zu entkommen, zieht er sich auf ein Kloster zurück. Die Mönche erfahren von den finanziellen Aussichten ihres Gastes und raten ihm zu einer List: Er soll zum Schein heiraten, nämlich eine kunstvoll gefertigte Puppe.

Der junge Adlige folgt dem Rat, am Ende stellt sich seine Frau aber als durchaus lebendig - nämlich als Tochter des Puppenmachers - heraus, und die Liebe siegt doch noch. Vorlage für den Stummfilm war die französische Operette „La poupée“ von Edmond Audran, die wiederum auf Motive E. T. A. Hoffmanns zurückgreift. Auch dass dieser Film in einer katholischen Kirche an die Wand geworfen wird, ist alles andere als selbstverständlich: „Die Katholische Kirche hat den Film als Schandwerk bezeichnet“, sagt Benedikt Nuding.

Nach dem Konzert gibt es ein gemeinsames Adventssingen

Vor zehn Jahren am 3. Advent wurde die Orgel von Weihbischof Johannes Kreidler eingeweiht, nachdem sie von der Orgelbaufirma Jann fertiggestellt worden war. Seitdem hat die Kirchengemeinde schon viele Konzerte mit und um das besondere Instrument veranstaltet.

Zu den Organisatoren gehören auch der Endersbacher Organist Thomas Fleischmann und Claudio Pierutz. Sie freuen sich sehr auf das Konzert am Sonntag. „Es passt einfach alles“, freut sich Fleischmann. Der Film habe einfach einen „unglaublichen Liebreiz“. Im Anschluss an das Konzert gibt es ein gemeinsames Adventssingen, Glühwein, Punsch und Gebäck. Um eine Spende wird gebeten.