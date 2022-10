Weinstadt: Pläne zum Umbau der Silcherschule werden ausgelegt

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat weitere Einzelheiten zum Umbau der Silcherschule in Endersbach beschlossen. Der Bebauungsplan wurde vom Gremium bewilligt. Als Nächstes soll ab Donnerstag, 20. Oktober, bis einschließlich Montag, 21. November, die öffentliche Auslegung im Flur des Stadtplanungsamtes in der Poststraße 17 in Beutelsbach folgen.

Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen beim Stadtplanungsamt abgegeben werden. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden ebenfalls an der weiteren Planung beteiligt.

Höhere Schülerzahlen werden erwartet

Weil es sich bei dem Vorhaben um einen Bebauungsplan für die Entwicklung innerhalb der Ortschaft handle und im beschleunigten Verfahren entwickelt wird, könne auf die Durchführung einer Umweltprüfung verzichtet und von einem Umweltbericht abgesehen werden. Die Silcherschule muss erweitert werden, weil aufgrund der Ausweisung eines großflächigen Wohnbaugebiets im Westen von Endersbach das vorhandene Raumprogramm der bestehenden Endersbacher Grundschule für die künftig zu erwartende Schülerzahl nicht mehr ausreicht.

Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Weinstadt sieht daher die Erweiterung der Silcherschule nach aktueller Schulbauförderrichtlinie vor. Da die erforderlichen Schulraumflächen nicht vollständig im Gebäudebestand untergebracht werden können, wird eine bauliche Erweiterung der Grundschule auf dem circa 7800 Quadratmeter großen Grundstück notwendig.

Hierfür möchte die Stadt zwei Neubauten südlich des bestehenden Schulhauptgebäudes errichten, wofür zwei eingeschossige Bestandsgebäude weichen. Zum jetzigen Stand hat die Stadt bereits einige fachliche Beiträge und umweltbezogene Stellungnahmen eingeholt, die als Anlagen mit ausgelegt werden sollen. Darunter ist zum einen eine artenschutzrechtliche Prüfung mit Habitatpotenzialanalyse, eine Ergänzung zur artenschutzrechtlichen Prüfung, eine Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Silcherschule, eine Schallimmissionsprognose für die Anlieferung und eine Stellungnahme zu Versickerungsmaßnahmen.

Stellungnahmen können auch per Mail eingereicht werden

Auch das Regierungspräsidium Stuttgart hat die geplante Raumordnung betreffend bereits eine Stellungnahme abgegeben und hatte laut Mitteilung der Stadt keine Bedenken geäußert. Auch Stellungnahmen zu Geologie und Umweltschutz von verschiedenen Stellen sowie von der Abfallwirtschaft und der Stadtentwässerung sind bereits eingegangen. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden bisher laut Stadt keine Stellungnahmen abgegeben.

Zusätzlich zur Planauslage sind der Inhalt dieser laut Stadt Weinstadt ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen während des Zeitraums der Auslegung auch unter der Internetadresse www.weinstadt.de/Bebauungsplan-Silcherschule verfügbar. Stellungnahmen können auch in elektronischer Form unter der E-Mail-Adresse stellungnahmen.silcherschule@weinstadt.de abgegeben werden.