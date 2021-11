Weinstadt: Rätselspaß auf den Adventswegen in Beutelsbach und Strümpfelbach

Pünktlich zum ersten Advent werden sowohl auf dem Trimm-Dich-Pfad in Beutelsbach als auch in Strümpfelbach (Startpunkt Gastenklinge) zwei Adventswege aufgebaut. Das teilte der Remstal Tourismus e.V. am Mittwoch (23.11.) mit.

Zu den Adventswegen gibt es auch eine App

An mehreren Stationen werden spannende Weihnachtsgeschichten erzählt. Dabei sind viele Rätsel zu lösen, sodass das richtige Lösungswort am Ende gefunden wird. Begleitend zu den Adventswegen in den Weinstädter Ortsteilen gibt es eine Web-App. Die App lässt sich am Smartphone wie eine normale App bedienen. Im Smartphone-Browser muss einfach die Internet-Adresse www.adventsweg-weinstadt.de eingegeben werden.

„Beide Wege sind ideal für Familien mit kleinen Kindern“, versprechen Heike und Michael Scharmann, die den Advents-Spaß im Rahmen einer Privatinitiative konzeptioniert und aufgebaut haben.