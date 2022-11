Weinstadt: Rola Bourghol lehrt Deutsch für Flüchtlinge - ist aber nur geduldet

Als Rola Bourghol 2016 vom Libanon nach Mannheim und dann nach Weinstadt kam, konnte sie kein Deutsch. Sechs Jahre später gibt sie selbst geflüchteten Frauen Sprachunterricht, in ihrer ehemaligen Wohnstätte, der Sammelunterkunft für Flüchtlinge auf dem Areal des einstigen Mineralbads Cabrio in Endersbach. Die 45-Jährige engagiert sich vielseitig ehrenamtlich in Weinstadt und würde gerne mit ihrer Familie in Deutschland bleiben – allerdings ist sie als Geflüchtete offiziell nur geduldet. Das bedeutet, dass ihre Abschiebung nur vorübergehend ausgesetzt ist, sie also kein dauerhaftes Bleiberecht hat – und das bereitet Rola Bourghol Sorgen. „Ich habe immer Angst.“

Rola Bourghol vermisst ihre drei Töchter, die in Jordanien leben

Die 45-Jährige sitzt an diesem Novembernachmittag im Café am Holzofen der Bäckerei Weller in Beutelsbach. Ihr Kaffee steht vor ihr, aber sie vergisst völlig, ihn zu trinken, so viel hat sie zu erzählen. 2016 kam sie nach Deutschland mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen – doch ihre drei Töchter waren nicht mit dabei.

23, 22 und 18 Jahre sind sie mittlerweile alt und Rola Bourghol wünscht sich, dass diese auch irgendwann nach Deutschland können. Im Moment, sagt sie, würden ihre Töchter in Jordanien leben, dem Nachbarland des Libanons. Sie fühle sich nicht wohl, dass ihre Töchter dort seien, sagt sie. Dann erzählt sie ein wenig von ihrer ältesten Tochter, die neben Arabisch auch sehr gut Englisch und Französisch spreche – und trotzdem noch eine vierte und fünfte Sprache lernen wolle. „Sie hat Spanisch und Deutsch gelernt“, sagt die Mutter stolz. Das Sprachniveau ihrer Tochter in Deutsch liege mittlerweile bei B1.

„Ich habe gar keine Stunde verpasst“

Rola Bourghol fing recht schnell an, Deutsch zu lernen, als sie in Baden-Württemberg ankam. Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekam sie keinen Sprachkurs bezahlt, da sie als Geflüchtete nur geduldet ist, im Gegensatz etwa zu Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien. Aber sie hatte die Chance, in Weinstadt einen ehrenamtlich organisierten Sprachkurs zu besuchen. „Ich habe gar keine Stunde verpasst.“

Schon ein Jahr nach ihrer Ankunft in Deutschland arbeitete Rola Bourghol im Dolmetscherpool der Stadt Weinstadt mit, damals übersetzte sie vor allem vom Arabischen ins Englische – mittlerweile fast nur noch ins Deutsche. Im selben Jahr begann sie auch ihren Bundesfreiwilligendienst im Integrationsmanagement der Stadt Weinstadt. Zehn Monate lang dauerte dieser, die heute 45-Jährige war damals für die Geflüchteten in der sogenannten Anschlussunterbringung (AU) zuständig, in welcher die Geflüchteten nach spätestens 24 Monaten unterkommen. Auch hier bestand ihre Aufgabe zum großen Teil wieder im Übersetzen. Später verpackte sie für eine Firma Kleidung, mit Ausbruch der Corona-Pandemie fiel dieser Job aber wieder weg.

Im Libanon als Lehrerin für Englisch und Französisch gearbeitet

In ihrer alten Heimat, dem Libanon, hat Rola Bourghol einst an einer privaten Schule als Lehrerin für Englisch und Französisch gearbeitet. Eigentlich hat die 45-Jährige ein abgeschlossenes Studium der Informatik, aber durch den Libanonkrieg von 2006 war an eine Jobsuche direkt nach der Uni erst mal nicht zu denken. Und als dann wieder Leute gesucht wurden, hat Rola Bourghol nach eigener Aussage nur Absagen erhalten, mit der Begründung, dass ihr Wissen aus dem Studium schon veraltet sei.

Heute kommt Rola Bourghol ihre Arbeit als Lehrerin zugute. Einmal in der Woche unterrichtet sie Frauen in Deutsch, diese können dabei ihre Kinder mitbringen, für die es eine Betreuung gibt. Seit März 2022 macht sie das, immer freitags für zwei Stunden. Die Frauen, denen sie Deutsch beibringt, stammen derzeit aus dem Togo, aus Syrien, Georgien und Usbekistan. Für ihren Einsatz erhält Rola Bourghol von der Stadt Weinstadt eine Aufwandsentschädigung. Dazu begleitet die 45-Jährige seit Herbst 2022 noch ein Kind an der Grundschule Beutelsbach, das speziellen Förderbedarf hat. „Seine Noten sind jetzt viel besser geworden.“ 20 Stunden pro Woche investiert sie hier, ist in allen Fächern dabei.

Rola Bourghol ist im Vorstand des Integrationsvereins

Rola Bourghol versucht immer, andere geflüchtete Frauen davon zu überzeugen, im Integrationsverein Mitglied zu werden und sich allgemein am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, sprich sich langsam zu integrieren. Doch viele, weiß die 45-Jährige, versteckten sich lieber, blieben zu Hause. „Sie wagen nicht so viel“, bedauert Rola Bourghol. Sie selbst ist seit langem im Vorstand des Integrationsvereins, dazu ist sie im Weinstädter Beirat für Fragen der Integration und Migration (WeiBIM) aktiv. Rola Bourghol versucht, die geflüchteten Frauen, die sie kennt, immer mit Informationen zu versorgen, die für sie wichtig sein könnten – zum Beispiel auch durch eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe. So macht sie auch Werbung für Veranstaltungen.

Rola Bourghol hofft, dass andere geflüchtete Frauen durch ihre Arbeit es ebenso schaffen, in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Deutschkenntnisse sind für sie dafür der Schlüssel. „Ich kann mich nicht integrieren, ohne die Sprache zu beherrschen.“

Der ältere Sohn besucht die Realschule, der jüngere das Gymnasium

Wenn Rola Bourghol sieht, wie gut ihre beiden Jungs in der Schule sind, macht sie das glücklich. Der Älteste ist auf der Realschule, dort hat er von einer Lehrerin die Empfehlung bekommen, danach auf ein Gymnasium zu wechseln. Der Jüngere besucht bereits das Gymnasium, „seine Noten sind immer zwischen Eins und Zwei“.

Mit ihrer Familie wohnt Rola Bourghol weiterhin in Endersbach. Alle paar Monate muss sie derzeit wegen ihres fehlenden dauerhaften Bleiberechts zur Ausländerbehörde. Ihr Traum ist es, irgendwann mal die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.