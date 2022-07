Weinstadt: Schnait bekommt ein Beachvolleyball-Feld, aber keinen Trinkbrunnen

Sommer, Sonne, gute Laune und Sand unter den Füßen: Schon bald können Jugendliche und Sportbegeisterte in Schnait Beachvolleyball spielen. Auf dem Gelände des alten Sportplatzes in Schnait wird dafür ein neues Feld gebaut. Das haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt Weinstadt am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Neben dem Kleinspielfeld auf dem alten Sportplatz soll nun ein 22 Meter langes und elf Meter breites Spielfeld entstehen, das mit Sand und einem Volleyballnetz ausgestattet ist.

Die Kosten für das neue Beachvolleyball-Feld belaufen sich auf insgesamt 35.000 Euro. Unterstützt wird das Bauvorhaben durch den Weinstädter Jugendgemeinderat, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Demnach steuert der Jugendgemeinderat 1500 Euro aus dem eigenen Budget sowie 10.500 Euro an Spendengeldern für das neue Beachvolleyball-Feld bei.

Wo und wann das neue Spielfeld gebaut werden soll

Wann das Beachvolleyball-Feld gebaut wird, ist noch nicht bekannt. Die Stadt Weinstadt will das Projekt im Spätsommer 2022 realisieren. Die Arbeiten dafür werden aktuell ausgeschrieben, so die Stadt.

Das Spielfeld solle dann neben dem bereits vorhandenen Kleinspielfeld entstehen. „Zwischen den Feldern gibt es einen Abstand von 3,50 Meter“, sagt Markus Baumeister, Leiter des Tiefbauamts der Stadt Weinstadt. So werde gewährleistet, dass es genügend Platz für Fahrzeuge sowie den Buttenlauf bei der Schnaiter Kirbe gebe.

Der ursprüngliche Plan des Jugendgemeinderats sah vor, das Feld mittiger auf der Fläche zwischen Halle und Spielfeld zu platzieren. Mit dem neuen Standort zeigen sich alle Stadträte zufrieden, weil die Wiese auch weiterhin für andere Zwecke und Veranstaltungen genutzt werden kann.

Im Gespräch war auch die Erweiterung des Beachvolleyball-Feldes zu einem Beachhandball-Feld. Dazu müsste das Spielfeld aber auf eine Länge von 33 Metern und eine Breite von 18 Metern vergrößert werden. Die Vergrößerung „würde die Kosten nahezu verdoppeln“, so die Stadtverwaltung. Bislang habe auch kein Sportverein Interesse an der Nutzung eines Beachhandball-Feldes gezeigt, weshalb diese Maßnahme nicht weiterverfolgt wird.

Kein Trinkbrunnen auf dem Gelände des alten Sportplatzes

Das neue Beachvolleyball-Feld soll hauptsächlich ein Treffpunkt für Jugendliche in Weinstadt sein. In einer vergangenen Sitzung des Jugendgemeinderats legten die jungen Rätinnen und Räte besonders Wert auf Erhalt und Verbesserung alter sowie neuer Treffpunkte in Weinstadt. In ihrem Antrag äußerte der Jugendgemeinderat auch den Wunsch nach einem Trinkbrunnen, der im Bereich des neuen Spielfeldes entstehen soll. Wie die Stadt mitteilt, lehnen die Stadtwerke einen Trinkbrunnen ab. An diesem Standort wäre durch eine lange Stichleitung die Gefahr der Verkeimung vorhanden. Stattdessen wäre ein Standort am Parkplatz der Schnaiter Halle möglich. Möglicher Kostenpunkt: 5000 Euro. Die Stadt wolle jedoch „vorerst auf einen Trinkbrunnen verzichten“.