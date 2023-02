Weinstadt-Schnait: Personal für neue Post-Filiale gesucht - wann ist Eröffnung?

Endlich ist es so weit: Eine Lösung für die Postfiliale in Schnait ist gefunden. Seit kurzem hängt an der Fensterfront der Räumlichkeiten in der Lützestraße 93 ein Plakat von Post, Stadt Weinstadt und DHL: „Hier eröffnet demnächst eine neue Postfiliale für die Bürgerinnen und Bürger von Schnait.“

Doch wann ist die Eröffnung geplant? Und was wird aus dem ebenfalls von den Schnaitern geforderten zusätzlichen Einzelhandel?

Post sucht weiterhin nach Filialpartner

Was den Einzelhandel angeht, heißt die Antwort wohl: erst einmal nichts. „Die Postfiliale in der Lützestraße 93 wird vorerst mit eigenem Personal betrieben“, so Marc Mombauer, Pressesprecher von Deutscher Post AG und DHL, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Trotzdem bestehe die Möglichkeit, dass sich in der Lützestraße 93 künftig noch ein Bäcker, Metzger oder Ähnliches ansiedelt: „Unser Ziel bleibt es, einen geeigneten Filialpartner zu finden, der perspektivisch das Postgeschäft übernimmt“, schreibt der Pressesprecher.

Stadt hat bei der Suche nach einem Mietobjekt vermittelt

Wie die Stadt Weinstadt mitteilt, hat die Deutsche Post AG den Mietvertrag direkt mit dem Eigentümer der Gewerberäume in der Lützestraße 93 abgeschlossen: „Die Stadtverwaltung hat bei der Flächensuche mitgewirkt und die Kontakte mit dem Eigentümer führten dann letztendlich zu diesem Vorgang.“ Aktuell werde die Einrichtung der Filiale geplant, sobald Personal eingestellt werden konnte und auch die Renovierungsarbeiten abgeschlossen seien, werde die Filiale eröffnet.

„Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, ein Objekt in Schnait zu finden, welches durch die Post angemietet und betrieben werden kann“, äußert sich Oberbürgermeister Michael Scharmann am Donnerstagnachmittag. „Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung in Sachen Nahversorgung in Schnait.“

Dorfladen in Schnait hat viele neue Mitglieder

Auch die „100-Mitglieder- Aktion“, bei welcher die Stadt für die ersten 100 Neumitglieder des Dorfladenvereins die erste Jahresmitgliedschaft übernimmt, laufe gut an. „Mittlerweile konnten nach Information des Vereinsvorsitzenden bereits 30 Neumitglieder gewonnen werden“, so Scharmann. „Ich hoffe, dass unsere Bemühungen noch weitere Verbesserungen hinsichtlich der Versorgung in Schnait mit sich bringen werden.“

Bisher gilt, dass die Deutsche Post dazu verpflichtet ist, in Ortschaften mit 2000 Einwohnern oder mehr eine Filiale zu betreiben. Diese Regelung gilt auch für Schnait mit seinen immerhin rund 3200 Einwohnern (Quelle: Stadt Weinstadt). Wie lange diese Verpflichtung in Zeiten der Digitalisierung, wo auch die Post viel auf Lösungen wie Online-Frankierung und Packstationen setzt, noch bestehen wird, ist allerdings unklar.

Gelingt eine dauerhafte Lösung?

Kommunen und die Post selbst sind deshalb bestrebt, die Schalter mit anderen Angeboten in den Ortschaften zu kombinieren, so dass sie auch noch weiterbestehen können, wenn die Post sich irgendwann aus den kleineren Ortschaften zurückzieht.

So eine dauerhafte Lösung zu finden, ist aber gar nicht so einfach, auch die Kopplung an lokalen Einzelhandel birgt hierbei durchaus ein Risiko – das hat Schnait im vergangenen März ja am eigenen Leib erfahren müssen.

Beispiel Kernen-Stetten: Standortsuche gestaltet sich manchmal langwierig

Dennoch kann der Standort an der Schnaiter Ortsdurchfahrt durchaus als gute Nachricht gelten. So bekommt Schnait nach einem Jahr ohne Postfiliale, was für die Anwohner im Moment nicht selten umständliche Fahrten zu den nächstgelegenen Poststellen in Beutelsbach oder Endersbach bedeutet, einen zentral gelegenen Ersatz.

Das ist nicht selbstverständlich: In Kernen-Stetten zum Beispiel dauerte es gute zwei Jahre, bis im Ortskern ein Raum für die Filiale gefunden worden war, und dann noch einmal ein halbes Jahr, bis sie eröffnet wurde. Nach der Schließung des dortigen Postschalters in einem Einzelhandelsgeschäft 2019 war die Post 2020 zunächst in einen Container in der Nähe einer Sportanlage gezogen.

Öffnung ist für April geplant

Wie schnell die neue Schnaiter Postfiliale eröffnen kann, steht allerdings auch noch nicht fest. „Einen genauen Termin können wir Ihnen heute leider nicht nennen. Eine Eröffnung Anfang April wird allerdings angestrebt“, so die Stadt. „Derzeit sind wir noch auf der Suche nach geeigneten Mitarbeiter/-innen“, schreibt Post-Pressesprecher Marc Mombauer. „Sobald Personal gefunden und eingearbeitet ist, können wir den Eröffnungstermin festlegen.“

Konkret sucht die Deutsche Post für die neue Filiale momentan Verkäufer in Teilzeit, 14,5 Wochenstunden sind laut Stellenausschreibung vorgesehen. Als Beginn der Beschäftigung ist hier der 17. März 2023 angegeben – mehrere Monate wird es bis zur Eröffnung also hoffentlich nicht mehr dauern.

Deutsche Post hat Stellen ausgeschrieben

„Sie sind mindestens 18 Jahre alt, Sie haben eine abgeschlossene Schulausbildung, Sie beherrschen gutes Deutsch in Wort und Schrift, Sie sind körperlich fit und belastbar, Ihr Führungszeugnis ist einwandfrei“, so die Voraussetzungen, die in der Stellenausschreibung gelistet sind.

Die Filiale soll der Beschreibung nach künftig montags bis samstags tägliche Öffnungszeiten haben können, wohl überwiegen nachmittags. Auch ein Minijob mit insgesamt 7,5 Wochenstunden für den Standort Schnait ist auf der Karriere-Seite der Deutschen Post zurzeit ausgeschrieben. Die Voraussetzungen hierfür sind die gleichen wie bei der Teilzeit-Stelle. Die Post hofft, dass sich nun auch zügig Mitarbeiter für den Schnaiter Postschalter finden lassen. Wer sich angesprochen fühle, könne sich auch direkt unter der E-Mail-Adresse vl-stuttgart@deutschepost.de an die Deutsche Post wenden, so der Pressesprecher.