Weinstadt: Schnait seit Mitte März 2022 ohne Postfiliale - wie geht es weiter?

Seit Mitte März 2022 gibt es in Schnait keine Postagentur mehr, nachdem die Bäckerei und Konditorei Stahl geschlossen hat. Mehr als sechs Monate sind seither vergangen, ohne dass die Deutsche Post einen Nachfolger gefunden hat, der in seinem Laden Postdienstleistungen anbietet. Daran konnte auch die Unterstützung der Stadt Weinstadt bislang nichts ändern.

Ab 2000 Einwohnern muss es in einem Ortsteil eine stationäre Poststelle geben

Die Post ist indes gesetzlich verpflichtet, in Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle anzubieten. Dies trifft auf Schnait zu, da der Ortsteil rund 3300 Einwohner hat. „Wir arbeiten weiterhin sehr aktiv an der Lösung“, betont Dieter Nawrath von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group – und zwar sowohl was die Suche nach einem möglichen Partner angeht als auch die Option, die Filiale in Eigenregie zu betreiben. „Bezüglich Eigenregie suchen wir nach geeigneten Räumlichkeiten und nach einem Stellplatz für einen Container.“

Die Deutsche Post muss zur Not die Filiale in Schnait selbst betreiben

Ziel der Deutschen Post ist bei Schließung einer Filiale eigentlich ein nahtloser Übergang. „Ist dies nicht möglich, wollen wir schnellstmöglich eine Partnerfiliale eröffnen. In der nächsten Stufe möchten wir schnellstens eine Filiale in Eigenregie betreiben“, erläutert der Sprecher. Interessenten für den Betrieb der Filiale oder Vermieter von Flächen können sich direkt an vl-stuttgart@deutschepost.de wenden. „Die Akquise nach einem Partner war bisher leider nicht erfolgreich“, gibt Dieter Nawrath zu. Dazu kommt, dass es in Schnait nicht mal eine Packstation gibt, an der Kunden Pakete abgeben können, die per DHL verschickt werden. Die nächste Packstation befindet sich in der Daimlerstraße 9 beim Rewe-Markt im benachbarten Beutelsbach.

Platz für die Posttheke und zusätzliche Lagerfläche für Pakete nötig

Kontakt zur Wirtschaftsförderung der Stadt Weinstadt besteht seit Ende März. „Die Stadt hat ihre Unterstützung zugesagt“, betont der Post-Sprecher. Auch mit dem Bauamt stehe man im regelmäßigen Austausch wegen möglicher Flächen beziehungsweise eines Stellplatzes. Wer Postdienstleistungen der Deutschen Post in seinem Laden anbieten will, muss an jedem Werktag geöffnet haben und ausreichend Platz für die Posttheke haben (circa 15 Quadratmeter). Zusätzliche Lagerfläche für Pakete ist ebenso wichtig wie der Umstand, keine Konkurrenzangebote im Geschäft zu haben – also keinen Paketdienst für UPS, DPD oder Hermes anzubieten.

Stadt Weinstadt favorisiert einen Standort in der Lützestraße mit Parkplätzen

Claudia Leihenseder, Sprecherin der Stadt Weinstadt, verweist darauf, dass vor den Sommerferien eine Bürgerversammlung in Schnait stattgefunden hat, bei der zusammen mit der Bürgerschaft Ziele und Lösungsansätze erarbeitet wurden. „Seither arbeitet die Verwaltung an den Ergebnissen.“ Es sei Ziel, eine Grundversorgung zu bekommen, die die notwendigsten Dienstleistungen vor Ort vorhält und die zu bestehenden Angeboten nicht zu sehr in Konkurrenz geht. „Es ist vorstellbar, eine Bäckereifiliale einzurichten, die dann auch Kleindienstleitungen wie Zeitschriften, Lotto, Postfiliale und Müllmarkenverkauf beinhaltet.“ Es gebe Interessenten hierfür, allerdings sei die Raumfrage zu klären. „Die Räume müssen in der Lützestraße sein und über Parkplätze verfügen, sonst lässt sich eine Filiale nicht wirtschaftlich betreiben.“

Hieran arbeitet die Verwaltung laut Claudia Leihenseder. „Man ist in verschiedenen Gesprächen mit den Eigentümern von Räumen, die angemietet werden könnten. Aktuell finden Besichtigungstermine statt.“ Die Post habe zugesagt, ihre Pflicht gemäß Post- und Dienstleistungsverordnung zu erfüllen. Im ersten Schritt seien ansässige Unternehmen angefragt worden, ob sie bereit wären, eine Partnerfiliale zu betreiben. „Hier hat sich niemand gefunden.“ Im zweiten Schritt werde die Post Räume anmieten und mit eigenem Personal besetzen, so wie es in Strümpfelbach gehandhabt werde. „Für die Post kommen mehrere Räumlichkeiten infrage, die aktuell mit den Eigentümern abgestimmt werden“, betont Claudia Leihenseder.

Oberbürgermeister Michael Scharmann führt persönlich die Gespräche

In dieser Situation ist es laut der Pressesprecherin der Stadt sinnvoll, abzuwarten, ob es gelingt, eine Bäckerei anzusiedeln, die den Postbetrieb miterledigt, um Synergieeffekte von Post und Bäckerei zu nutzen – „in welcher Organisationsform auch immer“. Oberbürgermeister Michael Scharmann führe persönlich laufend Gespräche mit Akteuren aus dem Bereich des Einzelhandels – zum Beispiel Tante-Emma-Läden oder Großhändlern, die freie Lebensmittelläden beliefern. Der Dorfladen und die Vereinigung der Weinstädter Unternehmer (VWU) seien eingebunden worden, auch mit Jürgen Stahl seien Möglichkeiten diskutiert worden. Dessen Familie hatte ja den Stahl-Lebensmittelmarkt mit den Postdienstleistungen viele Jahre betrieben.

Laut Claudia Leihenseder wurde auch ein informatives Gespräch mit einer fachkundigen Person aus dem Bereich der Einzelhandelsentwicklung geführt, um Möglichkeiten auszuloten. Grundsätzlich orientiert sich die Stadt nach ihren Angaben am Weinstädter Einzelhandelskonzept, nach dem Einzelhandel in den Nahversorgungsbereichen angesiedelt werden kann – also in den Stadtteilen von Weinstadt. „Leider sind in der Ortsmitte Schnait keine sofort ins Auge stechenden Immobilien vorhanden.“ Entwicklungen auf der grünen Wiese seien sehr kritisch zu sehen – zumal es sich dort zumeist um Landschaftsschutzgebiet handle und im Flächennutzungsplan keine Flächen für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen seien.