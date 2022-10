Weinstadt: „Sendung mit der Maus“-Tag bei Bahntechnik-Spezialist Lütze am 3.10.

Einen MP3-Player in Zugform haben die jungen Teilnehmer am Montag beim „Sendung mit der Maus“-Tag bei der Firma Lütze in Weinstadt gelötet und zusammengebaut. Das hatte seinen Grund, wie Wolfram Hofelich, Abteilungsleiter Marketing Services, erklärt: „Wir beliefern die Zugindustrie mit Audio-Signalgebern.“ Durchsagen wie „Bitte zurückbleiben“ kommen durch die Technik von Lütze zustande.

Rund 40 Plätze gab es beim Maustag des Fernsehsenders WDR, an dem deutschlandweit jedes Jahr mehrere 100 Firmen mitmachen. Die Kinder konnten unter anderem bei einem Quiz und einem Greiferspiel ihr Können beweisen, außerdem gab es Infostände. Lütze wollte mit dem Maustag auch für seine eigenen Ausbildungsangebote und ein Studium in Kooperation mit der DHBW Stuttgart werben. „Der Fachkräftemangel wird immer schlimmer“, weiß Wolfram Hofelich – selbst in Zukunftsbranchen wie der Automatisierungs- und Bahntechnik, in der Lütze unterwegs ist.

Parallel zum Maustag gab es einen Tag der offenen Tür, zu dem jeder kommen konnte. Beeindruckend und überraschend war für die Besucher laut Hofelich vor allem der Umstand, dass es in Weinstadt in der Bruckwiesenstraße 17 bis 19 ein chipverarbeitendes Unternehmen gibt.