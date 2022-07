Weinstadt senkt einmalig Kita-Gebühren: Eltern müssen im Juli weniger zahlen

Für den Monat Juli müssen Eltern nur die Hälfte der Kita-Gebühren zahlen. Das haben die Vertreterinnen und Vertreter des Weinstädter Gemeinderats in der jüngsten Sitzung mehrstimmig beschlossen. Die Maßnahme, welche die Stadt insgesamt 80.000 Euro kostet, soll zur Entlastung der Eltern beitragen. „Ihnen wurde in den letzten zwei Jahren viel abverlangt“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann in der Gemeinderatssitzung.

Der Preiserlass soll allen Kita-Familien der letzten zwei Jahre zugutekommen

Kurzfristige pandemiebedingte Schließungen, verkürzte Betreuungszeiten und Fachkräftemangel: Das alles habe sich in den vergangenen Monaten auf die Kita-Betreuung der Kinder ausgewirkt, so die Begründung.

Die Herausforderung der Eltern habe darin bestanden, flexibel zu reagieren und alternative Betreuungsangebote zu organisieren, sagt der Oberbürgermeister. Dies sei eine zusätzliche Belastung für die Eltern, besonders wenn diese berufstätig seien.

Die Reduzierung der Kita-Gebühren ist deshalb schon für den Monat Juli vorgesehen, weil in Kürze die Kita-Zeit vieler Mädchen und Jungen endet. „Die Kinder gehen bald in die Schule“, begründet Scharmann. Das Entlastungspaket solle damit jenen Familien zugutekommen, deren Kinder in den letzten zwei Jahren eine Kindertageseinrichtung in Weinstadt besucht haben. Nicht in der Maßnahme inbegriffen sind die Verpflegungsgebühren. Diese „bleiben davon unberührt“, heißt es in der Beschlussunterlage.

In welchen Fällen in Weinstadt Kita-Gebühren erstattet werden

Der Gemeinderat in Weinstadt hat bereits in der Vergangenheit beschlossen, dass im Falle der Einschränkung des Kita-Angebots Gebühren erstattet werden. Im Beschluss vom 23. Juli 2020 heißt es, dass die Stadt auf Erhebung der Gebühren verzichtet, wenn Folgendes eintritt:

Wenn es in Kitas während des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen zu Einschränkungen kommt, die 25 Prozent oder mehr der Angebotszeit überschreiten

Wenn die Dauer der Einschränkung länger als zwei Wochen beträgt.

In diesen Fällen wurde eine Erstattung vorgenommen, schreibt die Stadt in der aktuellen Beschlussunterlage. Die Erstattungsregel erfasse aber nicht alle Ausfälle: „Dennoch sind in der Summe über alle Einrichtungen eine Vielzahl an Betreuungsstunden ausgefallen, die von keiner Erstattungsregel erfasst wurden.“

Personalsituation ist nach wie vor angespannt in Weinstadt

Der Fachkräftemangel sei kein Weinstädter Phänomen, betont Oberbürgermeister Scharmann. „In Baden-Württemberg fehlen schätzungsweise 40.000 pädagogische Fachkräfte“, sagt er und bezieht sich auf Einschätzungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS). Die Stadt bemühe sich, Personal zu finden. „Wir haben unter anderem eine Plakat-Kampagne gestartet“, sagt der OB.

Die Kosten für das Entlastungspaket für die Kita-Eltern deckt die Stadtverwaltung mit dem Budget für Personalkosten. „Da für die Stadt durch die unbesetzten Stellen eingeplante Personalkosten nicht anfallen, können die Ausfälle der Gebühreneinnahmen gedeckt werden“, heißt es in der Beschlussunterlage.

SPD-Stadtrat Künkele: „Das löst das Problem nicht, aber es ist ein Zeichen“

In der vergangenen Gemeinderatssitzung sorgt der Beschluss für ein gemischtes Stimmungsbild. Stadtrat Jens Häcker (FWW) regt an, die 80 000 Euro so zu investieren, dass es künftig weniger Ausfälle von Betreuungszeiten in den Kitas gebe. „Davon haben die Eltern mehr, als wenn man Geld verteilt“, sagt Jens Häcker.

CDU-Stadtrat Ulrich Witzlinger betont: Die Maßnahme „soll Eltern zeigen, dass wir die Notlage sehen“. Darüber hinaus solle geprüft werden, wie man Weinstadt für pädagogische Fachkräfte attraktiver gestalten könne. Vergünstigte Kita-Plätze für das Personal, eine Betriebskita oder Betriebswohnungen für Mitarbeiter der Stadt, lauten die Vorschläge des Stadtrats. Letzteres sei eine Möglichkeit, „die Leute an Weinstadt zu binden“, sagt Ulrich Witzlinger. „Wohnraum wird immer gesucht.“

Aus der GOL-Fraktion erntet der Beschluss zur Entlastung der Eltern ebenfalls Zustimmung. „Wir haben lange überlegt, uns ist aber keine andere Lösung eingefallen“, sagt Stadtrat Manfred Siglinger. „Wichtig ist auch die Geste, damit die Eltern sehen, dass es uns nicht egal ist.“

SPD-Stadtrat Julian Künkele betont ebenfalls die Bedeutung der Geste: „Das löst das Problem nicht langfristig, aber es ist ein Zeichen“, sagt er. Isolde Schurrer (FWW) bringt den Kern des Problems auf den Punkt: „Viele berufstätige Eltern haben oft keine anderen Betreuungsmöglichkeiten und müssen auch für eine andere Betreuung zahlen.“ Sie fügt hinzu: Die Hilfsbereitschaft unter den betroffenen Eltern sei groß, zum Beispiel, wenn jemand zwei oder drei Kinder mitbetreut oder die Großeltern einspringen. Aber keine Lösung auf Dauer. Deshalb sei die Bedeutung der Geste ausschlaggebend, so die FWW-Stadträtin.