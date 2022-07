Weinstadt: Siegfried Neudörffer ist seit 70 Jahren Mitglied beim Schützenverein

Vergangene Woche wurde Siegfried Neudörffer für seine 70 Jahre Mitgliedschaft in der Schützenvereinigung Endersbach-Strümpfelbach geehrt. Seit der Neugründung im Jahr 1952 ist der 92-Jährige als heute dienstältestes, aktives Mitglied im Verein, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Bereits im Jahr 1952 habe das Schießen mit dem Luftgewehr sein Interesse geweckt. Damals fand man sich regelmäßig zum Luftgewehrschießen im „Hirsch“ ein, um dem Sport nachzugehen.

Jubilar hat das Schützenhaus zweimal gestrichen

Seit 1977 trainieren die Schützen in einem Schützenhaus, welches eigens dafür errichtet worden ist. Diese Sportanlage bietet die Möglichkeit, dem Schießsport in all seinen Facetten nachzugehen. Siegfried Neudörffer habe beim Bau des Schützenhauses eine entscheidende Rolle gespielt.

„Er hat das Schützenhaus als gelernter Maler de facto zweimal streichen müssen, da es zwei Wochen vor der Einweihung von einem Hochwasser heimgesucht wurde“, so der Verein. Der 92-Jährige habe stets Verantwortung im Verein getragen und die unterschiedlichsten Funktionen begleitet. Zwischen 1979 bis 1984 war er als Oberschützenmeister für die Geschicke des Vereins verantwortlich.

Fusion zweier Vereine

Ein weiteres Projekt war die Vereinigung der beiden Vereine, der Schützenvereine Endersbach und Strümpfelbach. „Auch das war ein Erfolg, der mit auf sein Konto zu buchen ist“, sagt der Verein. Bis ins hohe Alter habe Siegfried Neudörffer an vielen Wettkämpfen teilgenommen und Urkunden abgestaubt.

„An dieser Stelle möchten wir uns allerdings auch bei seiner Frau Elli bedanken, sie stand immer hinter ihrem Mann, wenn dieser Stunden und Tage für die Schützenvereinigung gearbeitet hat“, schreibt die Schützenvereinigung und wünscht ihrem langjährigen Mitglied alles Gute für die Zukunft.