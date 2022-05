Weinstadt: Stadtwerke starten im Herbst Breitbandausbau in Strümpfelbach

Es gibt Neuigkeiten zum schnellen Internet: Noch in diesem Herbst möchten die Stadtwerke Weinstadt mit dem aktiven Ausbau beginnen.

Kooperation mit der Telekom

Der flächendeckende Ausbau in ganz Weinstadt, der bis 2030 größtenteils abgeschlossen sein soll, sei „eines der größten Projekte, das die Stadtwerke je gestemmt haben“ so Geschäftsführer Thomas Meier in der jüngsten Sitzung des Weinstädter Gemeinderats.

Der aktuelle Plan sieht vor, in Kooperation mit der Telekom bis 2030 90 Prozent der Haushalte – also nicht nur die Gebäude, sondern auch die einzelnen Wohnungen in den Häusern – mit schnellem Breitband-Internet über Glasfaser anzuschließen. „Wir verpachten dieses Netz exklusiv an die Telekom“, erklärt Meier. Der Netzanbieter werde dann das Netz an andere Internet-Provider weitervermarkten.

Mit Baustellen ist zu rechnen

Schon seit einer Weile arbeiteten die Stadtwerke für den Ausbau vor, so der Geschäftsführer. Das Prinzip dabei sei einfach: Immer, wenn irgendwo sowieso die Straße aufgegraben wird, werden direkt Leerrohre mitverlegt, in die zu einem späteren Zeitpunkt Glasfaser eingeblasen werden kann.

Im Herbst wollen die Stadtwerke aber in den aktiven Ausbau übergehen: „Wir starten jetzt dieses Jahr in Strümpfelbach.“ Für die Anwohner bedeute das, dass es mehr Baustellen und auch mal eine Straßensperrung geben wird. Das lasse sich leider nicht vermeiden.

Baustelle Schachen ist bei Ausbau im Weg

Das Strümpfelbacher Oberdorf wird wegen der Baustelle am Rückhaltebecken Schachen wohl noch etwas länger als der restliche Ort auf schnelles Internet warten müssen. 2023 soll der Ausbau in Schnait weitergehen, die restlichen Ortsteile sollen folgen.

Die Stadtwerke bauen die Kabelzweige bis in die Gebäude aus. Wer einen Hausanschluss möchte, soll diesen bald schon vorbestellen können, so Meier. Kosten fallen im Rahmen des allgemeinen Ausbaus dafür keine an.

Wer aufbaggert oder die Wand aufreißt: Bitte anrufen

Die Stadtwerke appellieren außerdem an die Bevölkerung: Wer gerade sowieso seine Garagenauffahrt aufbaggert oder im Haus saniert und Wände aufreißt, solle bitte Bescheid geben - egal in welchem Ortsteil das passiere. Dann könnten bei dieser Gelegenheit ebenfalls schon Leerrohre verlegt werden. So lasse sich viel Geld sparen, erklärt Thomas Meier.