Weinstadt-Strümpfelbach: Postbote hat 2020 säckeweise Post unterschlagen

Eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verhängte Richter Steffen Kärcher gegen einen 29-jährigen Angeklagten, der wegen der Vorwürfe der Unterschlagung, der Verletzung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses und der Beleidigung vor ihm stand. Das Urteil wird auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, unter der Auflage, dass der Mann an eine Beamtin des Weinstädter Polizeipostens ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro bezahlt, und an einen Beamten 200 Euro.

„Löwenanteil“ der Sendungen nicht zugestellt, sondern behalten

Er hatte die beiden aufs Gröbste beleidigt. Der Angeklagte und sein Verteidiger haben eine Woche Zeit zu entscheiden, ob sie das Urteil annehmen oder dagegen Rechtsmittel einlegen. Um die Jahreswende 2020/2021 war es im Weinstädter Ortsteil Strümpfelbach zu Unregelmäßigkeiten bei der Postzustellung gekommen. Die Klagen über verschwundene Brief- und Paketsendungen, nicht ausgelieferte Zeitungen und Zeitschriften häuften sich. Schnell geriet der damalige Zusteller der Deutschen Post AG ins Visier.

Eine Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens berichtete nun vor Gericht, eine Observation des Verdächtigten habe ergeben, dass dieser seinen Aufgaben nur sehr mangelhaft nachgekommen sei. Er habe mit der Zustellung erst nachmittags begonnen. Dies habe dazu geführt, dass der „Löwenanteil“ der Sendungen nicht zugestellt worden sei. Als man dies bemerkte, sei im Januar 2021 das Beschäftigungsverhältnis mit dem Mann mit sofortiger Wirkung gekündigt worden.

Beamte finden 1600 ungeöffnete Briefe

Einige Zeit später wurde die Polizei zur Wohnung der Mutter des Mannes gerufen, mit der er zusammenlebt, wegen des Verdachts von häuslicher Gewalt zwischen Mutter und Sohn. Bei diesem Einsatz stießen die Beamten auf mehrere gelbe Postkisten in der zur Wohnung gehörenden Garage.

Eine daraufhin veranlasste Hausdurchsuchung brachte 1600 ungeöffnete und 300 geöffnete Briefe, Zeitungen und Zeitschriften sowie eine große Zahl Päckchen ans Licht. Ebenso eine nicht mehr zu identifizierende Zahl bereits geschredderter Sendungen, „säckeweise“, so der Richter in seiner mündlichen Urteilsbegründung.

Mann kommt auf die Wache und beleidigt Polizisten

Am Tag nach der Hausdurchsuchung fand sich der Angeklagte auf dem Weinstädter Polizeiposten ein und verlangte dort sein Handy zurück, das im Zuge der Durchsuchung beschlagnahmt worden war. Auf dem Handy, erklärte sein Verteidiger dem Richter, befanden sich Fotos einer verheirateten Frau, mit der er ein Verhältnis unterhalten habe.

Diese Fotos habe sein Mandant löschen wollen, aus Angst, dass einer der Beamten den Ehemann der Frau über die Liebesbeziehung informiert. Als ihm die Herausgabe verweigert wurde, sei es zum Streit gekommen, bei dem die Beleidigungen fielen, erneut am folgenden Tag, als er den Polizeiposten wieder aufsuchte, und gegen den Beamten Anzeige erstatten wollte, man aber keine Anstalten machte, diese Anzeige aufzunehmen.

Tod eines Angehörigen wirft ihn aus der Bahn

Der 29-jährige Angeklagte berichtete, er sei in Weinstadt aufgewachsen und habe, nachdem er den Hauptschulabschluss erlangte, eine Ausbildung in der Lebensmittelbranche gemacht. Da er nach der Ausbildung nicht übernommen wurde, jobbte er in verschiedenen Aushilfstätigkeiten. Aus einer zurückliegenden Beziehung habe er ein siebenjähriges Kind, das bei der Mutter lebe.

Zurzeit arbeite er als Reinigungskraft. Die Eltern seien schon lange geschieden. Deren Trennung, das Scheitern der Beziehung zur Mutter seines Kindes sowie der Tod eines Angehörigen, zu dem er eine sehr enge Beziehung unterhielt, hätten ihn in eine tiefe Depression gestürzt.

„Starke Trauerreaktion“: War der Mann depressiv?

Die vom Gericht hinzugezogene Sachverständige erklärte, sie habe den Angeklagten bei der Begutachtung als freundlich, offen, orientiert und zugänglich erlebt. Es sei nicht auszuschließen, dass der Tod des Angehörigen 2019 zu einer „starken Trauerreaktion“ führte, die zu Antriebsarmut und einer Einschränkung der Steuerungsfähigkeit führte, wodurch es ihm Ende 2020 nicht möglich war, seine ihm aufgetragene Arbeit bei der Post AG zu bewältigen.

Was sein Verhalten gegenüber den Polizeibeamten in Weinstadt betreffe, so gebe es keinen Hinweis auf Einschränkungen, er sei wohl so. Allerdings, schränkte sie ein, beruhe diese Einschätzung ausschließlich auf den Angaben des Angeklagten. Eine Einschränkung der Schuld- und Verfahrensfähigkeit schloss sie aus.

29-Jähriger hätte sich Hilfe holen müssen

Zugunsten des Angeklagten spreche, so Richter Kärcher in seiner Urteilsbegründung, dass er nicht vorbestraft sei, sich vor Gericht geständig zeigte und sich für sein Verhalten auf dem Weinstädter Polizeiposten entschuldigt habe. Es sei auch nicht auszuschließen, dass er sich in einer depressiven Phase befand, die es ihm nicht möglich machte, seine ihm aufgetragene Arbeit ordentlich zu erledigen.

Vorhalten lassen müsse er sich allerdings, dass er weder bei seinem Arbeitgeber noch einem Arzt Hilfe suchte, sondern stattdessen die nicht ausgelieferte Post daheim stapelte.

Auch nach seiner Entlassung habe er sie nicht zurückgegeben, sondern angefangen, sie zu öffnen und „sackweise zu vernichten“, dies wohl auch in der Absicht, sich Inhalte anzueignen. Somit sei die ausgesprochene Strafe sowohl den Taten wie auch der Schuld angemessen.