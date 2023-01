Weinstadt: Traditioneller Scherenschleifer macht Station am Remstal-Markt Mack

Schon an der„Schnippschnapp“-Bewegung einer Schere in der Luft erkennt Romeo Weiß, ob die Klinge stumpf ist. „Einmal saß ich beim Friseur und man wollte mir die Haare mit einer stumpfen Klinge schneiden“, erinnert sich der 50-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße. Wie der Zufall es will, ist Romeo Weiß von Beruf Scherenschleifer. Und so verlässt er den Laden mit einem frischen Haarschnitt – und hinterlässt dem Friseursalon frisch geschliffene Klingen und Scheren.

Mit der Werkstatt seit sieben Generationen unterwegs

Das Schleifen geht schnell und eigentlich überall, denn meistens hat der Scherenschleifer seine Werkstatt mit dabei. Schleifgerät und allerlei Utensilien lagern in einem Transporter, mit dem Romeo Weiß und seine beiden Söhne Maurice und Sergio in ganz Deutschland unterwegs sind. Die Handwerkskunst des Schleifens hat der Senior-Chef in die Wiege gelegt bekommen: Er führt das Familiengeschäft bereits in der siebten Generation. „Unseren Betrieb gibt es seit 1846“, sagt Romeo Weiß.

Für die nächsten Tage macht der Scherenschleifer in Weinstadt halt. Bis zum 26. Januar steht er mit seinem weißen Transporter vor dem Remstal-Markt Mack in Endersbach. Hier können allerlei Haushaltsgegenstände, Messer und Scheren abgegeben werden. „Alles was eine Klinge hat“, sagt Romeo Weiß, der stolz auf seine Tätigkeit ist. Denn schließlich gebe es immer weniger Vertreter dieses Handwerkberufes. „Aber so ist es auch in anderen Berufen wie dem Schuhmacher oder Schmied“, sagt er.

Stationen in Weinstadt, Süddeutschland, europäischem Ausland

Der 50-Jährige kommt seit 31 Jahren regelmäßig nach Weinstadt. Er schätzt die Gegend um Stuttgart und die Bodensee-Region. Hier befindet sich auch ein Großteil seiner Kundschaft. Über das Jahr hinweg ist der Scherenschleifer aber in ganz Deutschland unterwegs oder auch mal in Europa: Italien, Österreich und die Schweiz standen schon auf seiner Reise-Route. Wohin es den Betrieb als Nächstes führt, entscheidet Romeo Weiß ganz spontan nach Lust und Laune.

Die Spontanität und das Ungebundensein reizen den 50-Jährigen besonders an seinem Job, der mehr Berufung als ein Beruf für ihn ist. „Nach zwei oder drei Tagen ohne Arbeit werde ich unruhig“, sagt er. Nur an Weihnachten macht die Familie Urlaub.

Während Corona im Zelt weitergearbeitet

Auch in Corona-Zeiten hat der Selbstständige durchgearbeitet. „Mit Abstand und einem Zelt vor dem Transporter.“ Mit den Jahren hat Romeo Weiß so allerlei Klingen geschliffen. Eine Kuriosität sei einmal ein Samurai-Schwert gewesen. „Dafür habe ich zweieinhalb Tage gebraucht.“

Für seinen Besuch im Rems-Murr-Kreis wollte der Scherenschleifer ursprünglich in Waiblingen einen Stopp einlegen, aber: „Die Stadt vergibt keine Plätze“, sagt er. Die Stadt Waiblingen berichtet auf Nachfrage, dass dem Scherenschleifer für seine Gewerbeausübung kein öffentlicher Platz zur Verfügung gestellt werden konnte.

„Er wurde aber darüber informiert, wie er in Waiblingen Kunden bedienen kann, beispielsweise durch Teilnahme an Krämermärkten“, sagt Oliver Conradt, Leiter der Abteilung Ordnungswesen. Mit entsprechender Erlaubnis des Eigentümers könne er sein Fahrzeug auch längere Zeit auf privaten Parkplätzen, zum Beispiel bei einem Supermarkt, aufstellen.