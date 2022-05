Weinstadt: Ukrainische Kinder lernen an der Erich-Kästner-Schule Deutsch

An den Wänden hängen Plakate, auf denen die Verben „sein“, „heißen“ und „spielen“ konjungiert werden, die Zahlen aufgelistet sind, das Alphabet oder aber auch die wichtigsten Gegenstände, die im Klassenzimmer vorkommen.

22 Kinder zwischen elf und 16 Jahren sitzen in dieser besonderen Klasse an der Erich-Kästner-Gesamtschule. Sie kommen aus allen Teilen der Ukraine, manche sind schon etwas länger hier, andere ganz neu.

Lehrer sagt vor, die Schüler sprechen nach

Klassenlehrer Benjamin Raab zeigt auf die einzelnen Buchstaben des lateinischen Alphabets, spricht sie vor, die Klasse spricht ihm nach. Das geht ganz schnell, einmal durchs Alphabet - und zum Schluss dürfen natürlich die deutschen Eigenheiten Ä, Ö und Ü nicht vergessen werden. Und schon geht es zur nächsten Aufgabe.

Dafür hat der Lehrer eine Hör-CD mitgebracht. Ein Junge erzählt, wie sein Stundenplan aussieht. Die Kinder sollen heraushören, welche Schulfächer das sind und welche davon auf ihrer Sprache vielleicht sogar ganz ähnlich heißen. „Bravo, sehr gute Aussprache“, lobt der Lehrer die Schüler immer wieder.

Zwei Schüler dolmetschen für die ganze Klasse

Benjamin Raab spricht selbst weder Ukrainisch noch Russisch. Damit der Unterricht trotzdem funktionieren kann und seine Klasse ihn versteht, helfen die beiden ältesten Schüler tatkräftig mit: Die beiden Sechzehnjährigen, ein Mädchen und ein Junge, sprechen gut Englisch und dolmetschen für ihre Mitschüler.

Der Klassenlehrer trägt die Inhalte also erst auf Deutsch vor, mit veranschaulichenden Gesten untermalt, und wiederholt die Aufgabenstellung dann noch einmal auf Englisch. Die beiden Schüler übersetzen dann für alle Mitschüler ins Ukrainische und leiten auch Rückfragen an den Lehrer weiter.

Es ist nicht seine erste Vorbereitungsklasse

Dieses System mag kompliziert wirken, funktioniere im Unterricht aber eigentlich richtig gut, sagt Benjamin Raab. Er ist seit vier Jahren an der Erich-Kästner-Schule beschäftigt, ist eigentlich Gymnasiallehrer für Deutsch und Französisch.

Für den Lehrer ist es aber bei weitem nicht die erste Vorbereitungsklasse: „Ich habe selbst die doppelte Staatsbürgerschaft“ - nämlich die deutsche und die französische. In Frankfurt habe es schon früh Vorbereitungsklassen gegeben, dort habe er vor fünf Jahren als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache angefangen.

Die meisten Schüler beherrschen das lateinische Schriftsystem schon

Die ukrainische Schülergruppe sei ganz anders als die Schüler, die er früher in diesen Sprachklassen unterrichtet habe. „Es ist eine sehr homogene Gruppe“, sagt der Klassenlehrer. Mit dem ersten Flüchtlingsstrom seien Kinder aus ganz verschiedenen Ländern mit ganz verschiedenem kulturellen Hintergrund in den Vorbereitungsklassen angekommen.

Der Stand bei der schulischen Bildung habe da von Kind zu Kind sehr stark variiert - auch weil viele Kinder davor eine längere Zeit vielleicht gar nicht zur Schule hatten gehen können. Auch das andere Schriftsystem sei vielen Schülern damals sehr schwergefallen. Die ukrainischen Kinder sind zwar auch an die kyrillische Schrift gewöhnt, die meisten beherrschen aber auch die lateinischen Buchstaben: „18 Schüler können sie schon“, sagt der Klassenlehrer.

Schüler nach und nach in die Klassen integrieren

Die Schüler seien schulisch an und für sich sehr fit. „In Mathe und so weiter sind sie eigentlich gut“, attestiert ihnen ihr Klassenlehrer. Trotzdem beschränkt sich der Unterricht für die 22 Schüler zunächst auf den Deutschunterricht mit ihm und Sportunterricht: Dafür sind die Kinder und Jugendlichen schon mit den deutschen Schülern zusammen in den Klassen.

So sollen die Kinder nach und nach in immer mehr Fächern in die verschiedenen Klassen integriert werden, erklärt Benjamin Raab. Das werde zwar noch etwas dauern, weil es eben doch einige Sprachkenntnisse braucht, um dem regulären Unterricht folgen zu können: „Bis man das B-1-Niveau erreicht hat und einen Abschluss machen kann, dauert es schon mindestens zwei Jahre“, so der Lehrer aus Erfahrung.

Auf dem Pausenhof sind schon erste Freundschaften entstanden

Trotzdem ist er zuversichtlich, dass die Integration in die Klassen gut funktionieren werde. Bei den Schülern sei viel Solidarität zu spüren – und es seien auch auf dem Schulhof schon die ersten Freundschaften geknüpft worden. Das sei eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Deutsch zu lernen, glaubt Raab.

Der Lehrer ist sehr zufrieden mit seiner Klasse. „Die Schüler verhalten sich sehr gut“, erzählt er. Alle im Kollegium seien deswegen begeistert. Die Schule wolle den Kindern hier einen geschützten Raum bieten, und insgesamt seien die Kinder inzwischen relativ gut angekommen, „Klar, sie haben alle Heimweh“, sagt der Klassenlehrer. Aber insgesamt machten alle eigentlich einen recht fröhlichen Eindruck. „Stimmung ist gut“, so Raab über seine Klasse.