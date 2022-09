Weinstadt: Warum die Schule Jungen benachteiligt und wie Eltern helfen können

„Stark sein" - "Jungen sind so!"- lautet der Slogan für die Präventionswoche 2022 des Stadtjugendreferats Weinstadt. Die Stadt möchte für die besonderen Bedürfnisse von Jungen sensibilisieren. Denn es komme vor, so steht es in der Pressemitteilung, dass Jungen manchmal als das schwierige Geschlecht gesehen würden. Auch werde männliches Verhalten gelegentlich als „toxisch“ wahrgenommen. Ein Vorabgespräch mit einem der Referenten der Präventionswoche, Sozialarbeiter Robin Gröger, über sein Vortrags-Thema "Jungen im System Schule":



Meistens sind es die Mütter, die mit ihren Söhnen in der Stuttgarter Beratungsstelle "Jungen im Blick*" vorstellig werden - weil die Noten schlecht sind, das Kind den Unterricht stört oder impulsiv reagiert. Und dann, berichtet Sozialarbeiter Robin Gröger, stellen die Mütter manches Mal die Frage: "Was kann ich tun, damit es endlich wieder funktioniert?" Mit diesem "es" sei dann der Sohn gemeint, der im Gespräch danebensitzt und wieder einmal mit der mehr oder minder subtilen Botschaft konfrontiert wird, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt.

Das sei eines der Themen, mit denen sich Robin Gröger auch bei seinem Vortrag "Jungen im System Schule" beschäftigen will.

Die Rolle der Väter

Ein weiteres, das Gröger auch häufig in der Beratung anspricht, lautet: Und wo sind die Väter? Welche Rolle spielen sie?

Zu Hause, in der Kita, in der Grundschule - in all ihren Lebensbereichen seien Jungen überwiegend von Frauen umgeben. "Das ist nicht schlimm. Aber es fehlt etwas. Denn die meisten Jungs wollen eben später einmal Männer werden", sagt Gröger. Und dafür fehlte ihnen im Alltag einfach ein breiter Horizont echter Vorbilder, um ihre eigenen "Männlichkeitskonstruktionen" zu entwickeln. Nicht im Sinne von Imitation, sondern um zu erfahren und auszutesten, was passt oder eben auch nicht.

Der eigene Vater sei dabei natürlich ein sehr wichtiges Vorbild. Bei Schulproblemen oder Hausaufgaben-Unlust könnte es also durchaus helfen, wenn er sich empathisch und interessiert zeige und mit seinem Sohn ins Gespräch komme. Nach dem Motto "Ich weiß, was du gerade durchmachst. Mir ging es damals ähnlich". Und dann erzählen und auch Beispiele nennen, was "damals" geholfen habe. Mit Freunden sprechen etwa. Oder Fußball spielen. Oder auch basteln oder malen. "Es geht überhaupt nicht darum, Klischees zu erfüllen oder dem Sohn zu vermitteln, dass man der tollste Mann überhaupt ist, der die Lösung parat hat, sondern ihm Möglichkeiten zu zeigen, wie man ein Mann sein kann", sagt Gröger. Die Väter sollten daher immer betonen: So habe ich es damals gemacht. Aber das muss nicht die passende Lösung für dich sein.

Bildungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen

Zahlreiche Studien belegen über „Jungen im System Schule“: Schon in der ersten Klasse hinken sie im Schnitt den Mädchen hinterher. An der Intelligenz liegt das aber nicht. Die ist unter den Geschlechtern gleichmäßig verteilt. Wo aber liegen dann die Ursachen? Eine Studie der Bundeszentrale für Politische Bildung kommt zu dem Schluss, dass sogenannte Geschlechtsstereotype bei den Bildungsunterschieden eine bedeutende Rolle spielen. Schon lange bevor sie in die Schule kommen, ab dem Alter von zwei Jahren, richten sich demnach Kinder nach gesellschaftlich verbreiteten Annahmen darüber, wie männliche und weibliche Personen angeblich sind oder sein sollten. Und das behindere sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur die Jungen.

"Es stimmt nämlich nicht, dass Mädchen unbedingt besser durch die Schule gehen", erklärt Gröger. Sie litten häufig unter immens hohen Leistungsansprüchen mit den entsprechenden, ungesunden Konsequenzen, berichtet er vom Austausch mit seinen Kolleginnen im Stuttgarter "Mädchen*-Gesundheitsladen". Es komme bei der Bewertung auch immer auf den Blickwinkel an. Gröger: "Es ist ja auch durchaus eine Stärke, wenn ein Junge sagt 'Nein, so bin ich nicht', diese Erwartung möchte ich nicht erfüllen".

Aber: "Viele Grundschulen gehen leider sehr wenig auf die Bedürfnisse der meisten Jungen ein", erklärt Gröger. Diese seien eher extrovertiert und trügen ihre Konflikte oft nach außen. Deswegen seien sie und ihre Probleme im Alltag sichtbarer. Aber auch introvertierte Jungen müssten von Pädagogen im Blick behalten werden, damit sie umgekehrt nicht untergehen. Zudem hätten Jungen häufig mindestens bis zur neunten Klasse einen sehr hohen Bewegungsdrang, der mit zwei Stunden Schulsport in der Woche kaum zu befriedigen sei. Auch ihr hohes Bedürfnis nach Körperkontakt könnte mit zunehmendem Alter hinderlich sein. Wenn ein Junge oder auch ein Mädchen besondere Fähigkeiten, etwa technische, mitbringe, würden die im Unterricht häufig nicht so sehr berücksichtigt, so dass die Stärken vieler Jungen im Schulalltag untergingen. Jungen fallen in der Schule also häufiger negativ auf, können mit ihren Stärken im Gegenzug aber oft nicht punkten.

"An den gegebenen Realitäten in Schule und Gesellschaft kann ich natürlich nichts ändern", sagt Gröger. Aber er berichtet von Projekten, die gut funktioniert hätten und hilfreich seien. Zum Beispiel von einem Rauf-Raum an einer Grundschule, ein Angebot, dass wohl gut genutzt wurde und auch das Klassenklima insgesamt verbessert habe. Auch technische AGs, bei denen Kinder mit besonderen Fähigkeiten diese an andere vermitteln könnten, seien eine gute Sache. "Das stärkt dann ja auch das Selbstbewusstsein, wenn ein Junge merkt, ich kann etwas besonders gut und kann es anderen zeigen", erklärt Gröger.

Tipps für Eltern

Wie aber können die Eltern ihrem Sohn helfen, sich im System Schule zurechtzufinden ?

Einerseits natürlich mit Vertrauen, so Gröger. Aus der Beratung weiß er: Die allermeisten Jungen bringen die Kompetenzen mit, um mit den gesellschaftlichen Herausforderungen sehr gut klarzukommen.

Aber: "Wenn Jungs in der Schule die ganze Zeit hören 'Das kannst du nicht und das lief nicht gut' und wenn sie dann nach Hause kommen und es geht bei den Hausaufgaben weiter, wird es schwierig", sagt Gröger. Eltern bewegten sich in einem Spannungsfeld: einerseits das Selbstbewusstsein ihres Kindes zu stärken, andererseits dem Sohn klarzumachen, dass er seine Pflichten auch erledigen - zu einem gewissen Grad also auch "funktionieren" - müsse. "Dass Hausaufgaben oder Wochenpläne erledigt werden müssen, steht nicht zur Debatte und da sollten Eltern auch nicht drum herum reden", sagt Gröger. "Wichtig ist, dass Eltern dem Kind mit Empathie begegnen. Zum Beispiel, indem sie - etwa bei einer schlechten Note - sagen: 'Ich sehe, du hast dich angestrengt' oder bei fehlenden Hausaufgaben das Kind mit ins Boot holen und fragen 'Hast du eine Idee, wie es besser funktionieren könnte?'" Falls dann Vorschläge kommen, sollten Eltern diese auch berücksichtigen. Ansonsten heißt es ausprobieren, üben und dranbleiben.

"Unser Ziel in der Beratung ist es, dass Jungen glücklicher durch ihre Schullaufbahn gehen", erklärt Gröger. Eltern die mit einem hohen Leistungsanspruch und dem einzigen Ziel kämen, der Sohn müsse endlich bessere Noten schreiben, "die schicken wir dann nach einer Stunde Beratung wieder nach Hause".