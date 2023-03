Weinstadt: Weinbauern Strümpfelbach laden zur Wanderung mit Weinprobe und Kultur

Durch Corona hat sich vieles verändert - neben den vielen negativen Aspekten hat die Pandemie aber auch viele Veränderungen und Neuerungen angestoßen. Eine Gruppe Strümpfelbacher Winzer hat vor der Pandemie jährlich zur Jakobsweg-Wanderung eingeladen, seit 2022 gibt es mit der Weinkultur-Wanderung ein neues Konzept. Für die Teilnehmer finden dabei geführte Wanderung, Weinprobe und Heimatgeschichte zusammen - für die Weinbauern ist es eine Gelegenheit, ihre Produkte direkt im Kontext des regionalen Anbaus zu präsentieren.

Letztes Jahr fiel die Wanderung ins Wasser, aber Winzer sind flexibel

Die erste Weinkultur-Wanderung lief etwas anders ab, als geplant war: „Letztes Jahr ist es ziemlich ins Wasser gefallen“, erzählt Daniel Kuhnle. Die Veranstalter haben trotzdem das Beste draus gemacht: Statt bei der Feldkirche in Aichwald zu starten und dann über den Karlstein ins Tal nach Strümpfelbach zu wandern, machten die Organisatoren in Strümpfelbach alle möglichen Scheuern und Keller auf. Die kurzen Zwischenstrecken habe man auch mit Regenschirm gut bewältigen können, so Martina Manschreck. Wenn es ums Wetter geht, sind es die Weinbauern ja gewöhnt, flexibel zu reagieren: „Das haben wir eigentlich gut gelöst.“

Trotzdem hoffen alle Beteiligten, dass das Wetter dieses Jahr besser mitmacht und die Wanderung von Aichwald durch die Weinberge bis zur Kelter in Strümpfelbach möglich macht. Termin ist dieses Jahr der Sonntag, 19. März. Start ist um 13 Uhr - laut Plan wieder an der Feldkirche in Aichwald-Aichelberg.

Historische Bande zwischen Strümpfelbach und Aichelberg

Dass die Wanderung in der benachbarten Ortschaft startet, ist volle Absicht, erklärt Werner Kuhnle. Hier kommt direkt die Kultur ins Spiel, denn die Teilnehmer der Wanderung sollen ja auch informierter aus der Veranstaltung hinausgehen, als sie hineingegangen sind. Weil Strümpfelbach im engen Tal liege und kaum eigene Wiesen und Äcker zur Verfügung gehabt habe, habe es schon immer eine Verbindung nach Aichelberg gegeben, erzählt Kuhnle.

Freizeithistoriker Herbert Wilhelm, in dessen Privatmuseum die Wanderung gegen Ende ebenfalls Station macht, weiß das etwas genauer auszuführen: Als der Ausbruch des Vulkans Tambora 1815 zur schlimmsten Hungersnot des 19. Jahrhunderts in Europa führte und das „Jahr ohne Sommer“ 1816 auch im Remstal starke Ernteeinbußen brachten, hätten die Bewohner in Aichelberg in ihrer Not ihre Wiesen günstig an die Strümpfelbacher verkauft, die durch die geschützte Lage des Tals noch ein bisschen besser über die Runden gekommen seien, berichtet Herbert Wilhelm. So oder so: Durch den Wald sind es ohnehin nur einige Hundert Meter bis in die Nachbarortschaft auf dem Schurwald.

Wald-Kita, Karlstein: weitere Stationen auf dem Weg ins Tal

Zur Feldkirche wird Hans Hallwachs vom Kulturverein Aichwald am 19. März ein paar Worte sagen, nach einem kleinen Snack geht es dann aber nicht auf direktem Weg nach Strümpfelbach – besonders dieses Jahr ist ein Zwischenstopp an der Waldkita. Hier werde der Erste Bürgermeister Thomas Deißler ein Grußwort sprechen, verrät Werner Kuhnle.

Danach darf natürlich auch ein Abstecher zum Karlstein, dem Stein des Anstoßen in einer uralten Fehde zwischen Strümpfelbachern und Endersbachern, nicht fehlen. Auch wenn der ursprüngliche Streit um Weiderechte und Wald eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert beigelegt sein sollte, sorgt das Thema auch heute noch für Diskussionsstoff: Josef Dlapal vom Karlsteinverein und der einzige Endersbacher im Veranstalterteam muss sich da von den Strümpfelbachern zwischendurch einiges anhören.

An jeder Station gibt es einen anderen Wein

Damit die Gemüter nicht zu hoch kochen, wird auch am Karlstein Wein ausgeschenkt – bei jeder Station schenkt ein anderes Weingut aus. Die Weinprobe, der Imbiss an der Feldkirche und das Abendessen zum Abschluss sind in der Teilnahme-Gebühr von 45 Euro pro Person enthalten.

Auf dem Weg ins Tal geht es am Wengerter Häusle des Weinguts Manschreck vorbei, auch hier gibt es eine Kostprobe und einen kleinen fachlichen Diskurs mit Martina Manschreck. Schließlich gibt es viele Themen, die die Strümpfelbacher Winzer aktuell sehr beschäftigen: Sei es das Wetter, das drohende EU-Verbot von sämtlichen Pflanzenschutzmitteln für Schutzgemeinschaften wie der in Strümpfelbach, oder auch Weine aus dem fernen Ausland, die im Supermarkt zu Niedrigstpreisen verschleudert werden.

Wissenswertes zum Weinbau und Abstecher ins Privatmuseum

„Jeder schreit nach Nachhaltigkeit“, beklagt Martina Manschreck, aber dann kaufe man halt doch beim Discounter ein. Sie möchte die Gelegenheit der Weinkultur-Wanderung nutzen, um Bewusstsein für die Arbeit der Weinbauern zu schaffen: Wenn die Wengerter die doch so gerne als Naherholungsgebiet genutzten Weinberge nicht pflegen würden, wäre alles in kürzester Zeit mit Brombeeren zugewuchert, sagt Martina Mannschreck.

Danach geht es mit einem Schwenk zum Privatmuseum von Herbert Wilhelm zur Strümpfelbacher Kelter. Hier soll die Wanderung ausklingen. Die Weinfreunde Strümpfelbach schenken aus, außerdemwerden Schweinebäckle serviert. Wer mag, könne dann auch noch ein bisschen sitzen bleiben und noch ein bisschen mehr Wein trinken - der ist dann aber nicht mehr im Preis mitinbegriffen und wird von den Weinfreunden Strümpfelbach gesondert abgerechnet.