Weinstadt: Weinverkostung und Führungen beim Weingut Ellwanger

Für Bernhard Ellwanger ist die „Weinkönig“-Wahl nicht die einzige Veranstaltung am ersten April-Wochenende: Am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, findet bei ihm auf dem Weingut in der Rebenstraße 9 außerdem ein Tag der offenen Tür statt.

Von 11 bis 20 Uhr können dabei laut einer Mitteilung des Weinguts die aktuelle Kollektion sowie die ersten 2022er-Weine verkostet werden. Auch Weinbergs- und Kellerführungen sowie eine Maschinenausstellung des Außenbetriebs gehören zum Programm. Die Familie Ellwanger und ihre Mitarbeitenden stehen Besuchern Rede und Antwort bei allen Fragen rund um den Wein.

Weinverkauf und Weinbergsführungen

Sven Ellwanger erklärt im Keller den Ausbau der Weine. Bei den Weinbergsführungen erläutert Außenbetriebsleiter Gerhard Roder das Weinbaujahr, die Böden und Begrünungen sowie die aktuelle Arbeit im Weinberg. Die Weine können glasweise verkostet werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, für eine Pauschale von 15 Euro alle Weine zu verkosten. Bei einem Einkauf ab 100 Euro wird die Verkostungspauschale erstattet.

Gebäck und Flammkuchen von der Bäckerei Weller

Der Weinverkauf ist über den gesamten Zeitraum geöffnet. Die Bäckerei Weller verkauft Gebäck und Flammkuchen.

Weinbergsführungen finden immer zur vollen Stunde statt: 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Kellerführungen finden statt um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0 71 51/6 21 31, www.weingut-Ellwanger.com, info@WeingutEllwanger.com.