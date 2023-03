Weinstadt zieht Bilanz: 650 Helfer und 24 Kubikmeter Müll bei Putzaktion

Die Stadtverwaltung zieht eine positive Bilanz für die Markungsputzete in Weinstadt: Am Ende sind es rund 24 Kubikmeter Müll, den die rund 650 fleißigen Helfer am vergangenen Wochenende sowie an den Vortagen gemeinsam gesammelt haben.

„Das ist eine tolle Leistung. Danke an die zahlreichen Helfer, die sich für ihre Kommune so tatkräftig eingesetzt haben. Und danke an unseren Baubetriebshof, der die Aktion super organisiert hat“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann.

Große Beteiligung an der Putzaktion

Viele Vereine, Organisationen, Gruppierungen, Familien und Freundeskreise sowie Weinstädter Schulen haben sich an der Markungsputzete beteiligt. Gesammelt haben die vielen Hände nicht nur die üblichen Hinterlassenschaften wie Zigarettenstummel, Kassenzettel oder Verpackungen von Schnellrestaurants, sondern auch Autoreifen, gar einen Traktorreifen, Kartonagen und Holz. Selbst ein Kühlschrank war mit dabei. Bemerkenswert in diesem Jahr: Einige Einweg-Gasflaschen zum Befüllen von Heliumballons wurden gesammelt - und besonders viel Glas.

So sind rund 24 Kubikmeter Müll zusammengekommen. Holz wurde dabei getrennt entsorgt. 2022 waren es 20 Kubikmeter Müll.