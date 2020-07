Schon länger beklagt der Weinstädter Jugendgemeinderat den Zustand der örtlichen Grillstellen. Bereits im September 2019 hat er sich ein umfassendes Bild über den Zustand gemacht und daraus einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Das Weinstädter Tiefbauamt hat nun in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses aufgezeigt, was aus Sicht der Stadt machbar ist – und was nicht.

Gratis-WLAN beim Schulzentrum?

Jugendgrillplatz am Stadion beim Schulzentrum: Die