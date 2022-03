Für viele Menschen ist die Corona-Pandemie mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine schon fast in den Hintergrund gerückt - doch immer noch gehen jeden Montag auch in Weinstadt Menschen bei nicht angemeldeten Demonstrationen auf die Straße, um gegen die Corona-Regeln und die Corona-Impfungen zu protestieren.

Ende Januar waren es noch 100 "Spaziergänger"

Der Vollzugsdienst Weinstadt bestätigte auf Nachfrage, dass auch diesen Montag, 21. März, wieder rund 60