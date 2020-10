Am schlimmsten hat es die Silcherschule in Endersbach erwischt: Nachdem dort zunächst ein Familienmitglied eines Schülers positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass auch der Grundschüler selbst infiziert ist. 93 Schüler, drei Lehrer und elf Betreuungskräfte dürfen seither nicht mehr in die Schule kommen. „Durch die ausfallenden Betreuungskräfte kann der Ganztagsschulbetrieb an der Silcherschule nicht mehr aufrechterhalten werden.