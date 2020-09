Eigentlich wollte der Weinstädter Jazzclub Armer Konrad mit seinen rund 450 Mitgliedern in diesem Jahr groß seinen 40. Geburtstag feiern – doch dann kam Corona und alles war anders. Die Jazztage, die Mitte März beginnen sollten, mussten abgesagt werden. Tickets wurden zurückgegeben, monatelang fand nichts statt. Dann, im Sommer, entwickelten die Ehrenamtlichen eine Sommerkonzertreihe im Beutelsbacher Stiftshof, unter freiem Himmel. Sie begann am 17. Juli und endet nun am 25.