Wie kann ich Arbeit finden? Ukraine-Geflüchtete in Weinstadt haben viele Fragen

Einkommenssteuer, Sozialabgaben und Bewerbungen - wie das Arbeitsleben in Deutschland funktioniert, ist für viele Menschen im Land nur schwer verständlich. Nun wollen auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen. Doch wie läuft das ab? Und was ist eigentlich möglich? Um diese Fragen zu beantworten, hat der Integrationsverein Weinstadt e. V. nun zu einem Informationsabend eingeladen.

Die Plätze im Integrationszentrum sind gut gefüllt: 25 Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Großheppach gekommen, um mehr über die deutsche Arbeitswelt zu erfahren. Insgesamt leben in Weinstadt laut Auskunft des Integrationsvereins aktuell circa 350 Menschen, die seit Ende Februar 2022 aus ihrem Heimatland geflohen sind. Die Stadt Weinstadt setzt bisher auf eine dezentrale Unterbringung in angemieteten Wohnungen.

Dinge wie Lohnsteuer und Sozialabgaben werfen Fragen auf

Es sind viele Themen, die Peter Hock, Leiter der Arbeitsgruppe „Arbeit und Ausbildung“, an diesem Abend bespricht. Neben ihm erklären auch Beraterin Anne Jeziorski vom Beratungszentrum für Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (BASIS) sowie Julia Friedrich vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), wie der Arbeitsmarkt funktioniert.

Es geht um die alltäglichen Dinge: Wie viel Lohnsteuer müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland bezahlen? Was sind eigentlich die Sozialabgaben, die vom Gehalt abgezogen werden? Und wie läuft der Bewerbungsprozess?

Die größte Hürde für die Geflüchteten: Die Sprache

Die meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden gerne wieder in den Berufen arbeiten, in denen sie auch in der Ukraine gearbeitet haben. Doch die Anforderungen an die Geflüchteten sind hoch. Die wohl größte Hürde: die Sprache.

„Die Sprache ist das Wichtigste“, sagt Hock immer wieder. Für einen Job im Büro brauche es ein Deutschniveau von B 1, wenn nicht sogar B 2, was laut dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen etwa „fließendes Sprachniveau“ bedeutet. In einer Produktion brauche es etwas weniger Sprachkenntnisse.

Einen Monat lang "Probe arbeiten" ohne Bezahlung?

Manche der Besucherinnen und Besucher würden sich auch gerne selbstständig machen. Ein Massagestudio eröffnen oder eine eigene Viehzucht betreiben. Doch auch da sei es ohne ausreichende Sprachkenntnisse schwierig, sagt Hock.

Und auch die fehlenden Arbeitszeugnisse und Diplome machen die Jobsuche für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland schwierig. „Ohne Probearbeiten geht es nicht“, sagt Hock. Denn die Ausbildung sei nur schwer nachweisbar. Zwei bis drei Tage Probe arbeiten, das sollte reichen. Doch die Verunsicherung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist groß.

Sie erzählen von einer Person aus dem Sprachkurs, die einen Monat lang „Probearbeit“ leistete. Unbezahlt. „Was sollen wir tun, wenn uns das angeboten wird?“, fragt ein Teilnehmer. „Das ist kein guter Arbeitgeber“, antwortet Hock, „da sollten Sie gar nicht anfangen zu arbeiten.“ Doch nicht alle Firmen seien so, sagt er weiter. Es gebe immer negative Ausnahmen, doch die meisten Arbeitgeber seien in Ordnung.

Trotz Fachkräftemangel bleibt die Jobsuche schwierig

Die Chancen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland in ihren gelernten Berufen arbeiten können, schätzt Hock jedoch gering ein. „Bei einem handwerklichen Beruf ist das mit am leichtesten“, sagt er, „da merkt der Arbeitgeber nach ein bis zwei Tagen, ob die Person wirklich qualifiziert ist.“ In anderen Berufen sei das schwieriger. Trotz Fachkräftemangel sei die Jobsuche für die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht einfach, sagt Hock weiter. Denn die Stellen seien teilweise nur schwer zu finden.

Er erinnert sich an das Engagement der Arbeitsämter zu Zeiten des Mauerfalls. „Damals haben die Arbeitsämter Firmen und Bewerber zu Messen eingeladen“, sagt Hock, „dort konnten sich die Personen direkt bei den Firmen bewerben.“ Ein niedrigschwelliges Angebot, von dem beide Seiten profitierten. Das sollten die Ämter seiner Meinung nach auch wieder tun, denn Arbeitsplätze gebe es genug.