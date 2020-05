Weinstadt.

Not macht erfinderisch. Weil er keine gewöhnliche Hefe mehr bekommt, verschenkt der Schnaiter Dorfladenverein ein selbst gemachtes Hefegemisch. Denn das Gärmittel selbst ist im Schnaiter Lädle neben Toilettenpapier, Mehl und Co. seit der Ausbreitung des Coronavirus ausverkauft. „Wir bestellen seit vier Wochen und bekommen nichts“, sagt Wolfgang Lenz, der Vorsitzende des Dorfladenvereins. So haben die Verantwortlichen