In angemieteten Räumlichkeiten in der Dammstraße, unweit der Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei, hat der Stuttgarter Oberarzt Manuel Kristen in der zweiten Januarwoche eine private Impfpraxis eröffnet. Das Anliegen des aus Weinstadt stammenden 36-Jährigen war es gewesen, in Weinstadt ein zentrales Impfangebot zu schaffen, das gerade auch abends und am Wochenende Termine anbietet – ohne lange Wartezeiten.

Impfen als Freizeitbeschäftigung

Als die Waiblinger Lokalredaktion zuletzt