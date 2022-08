Wieder Traktorkirche in Weinstadt: Pfarrer Schneider will aus der Krise lernen

Dieses Wochenende findet am Sonntag, 7. August, wieder ein Traktorgottesdienst mit dem Endersbacher evangelischen Pfarrer Michael Schneider statt.

Auf 9.30 Uhr fährt der mobile Altar auf dem Anhänger des Traktors in den ehemaligen Steinbruch im Trappeler ein, um 10.15 Uhr geht es auf dem Sportplatz bei der Jahnhalle weiter. Auch an den kommenden Augustsonntagen sind solche mobilen Freiluftgottesdienste geplant - auch wenn Corona das nicht mehr nötig macht.

Posaunenchor und Musikverein spielen

Am Sonntag, 14. August, und Sonntag, 21. August, wird die geistliche Ausfahrt auf dem Traktoranhänger wiederholt werden. Auch musikalisch wird an allen drei Augustsonntagen etwas geboten sein: Diesen Sonntag ist der Posaunenchor Strümpfelbach mit von der Partie, an den beiden anderen Terminen unterstützt der Musikverein Endersbach mit einem Ensemble.

„Da gibt es dann einen 20- bis 25-minütigen Gottesdienst im Stehen“, sagt Pfarrer Michael Schneider. Eine „kurze, knackige Predigt“ also. Wer wolle, könne sich aber trotzdem eine Sitzgelegenheit mit in den Trappeler oder zum Sportplatz bringen.

Eine Idee, die aus der Not heraus entstanden ist

Der allererste Traktorgottesdienst ist im Mai 2020 aus der Not heraus entstanden: Es war der erste Corona-Lockdown. Nichts ging mehr. Zusammenkünfte wie Gottesdienste in einer Kirche waren nicht erlaubt. Michael Schneider wollte aber, dass die evangelische Kirchengemeinde trotzdem präsent und sichtbar bleibt, auch im Lockdown – und fuhr das erste Mal mit dem geschmückten Altar-Anhänger in den Trappeler.

Die Corona-Traktorkirche unter freiem Himmel habe sich trotz strenger Hygiene- und Abstandsauflagen auch bei wiederholten Terminen 2020 und im Sommer 2021 als echter Hit erwiesen: ein niederschwelliges Angebot, ein Event, zu dem man hingehen konnte. In einer Zeit, als alles andere abgesagt werden musste. Es sei schön gewesen, zu sehen, wie Fahrradfahrer oder Spaziergänger spontan angehalten und zugehört hätten. Auch die Reaktionen, wenn er mit dem Traktor im Trappeler eingefahren sei, seien immer nett gewesen: „Da kommt der Pfarrer!“, hätten die Leute dann gerufen.

Ohne Corona gäbe es keine Traktorkirche

Auch wenn Michael Schneider nicht damit rechnet, dass die Traktorkirche diesen Sommer wieder so viele Menschen anlockt – immerhin finden an den Wochenenden jetzt wieder einige Konkurrenzveranstaltungen statt -, möchte er den Freiluftgottesdienst im Sommer weiterhin immer mal wieder anbieten.

Es seien genau solche niederschwelligen Angebote, die die Kirche heutzutage brauche, ist der Pfarrer überzeugt. Und doch weiß er selbst: Ohne die Corona-Pandemie wäre er nie auf die Idee gekommen, von einem Traktoranhänger zu predigen.

Kirchengemeinden müssen flexibel bleiben

Deswegen steht für ihn fest: Kirchengemeinden können aus den beiden Corona-Jahren einige Lehren für die Zukunft ziehen - auch wenn es keine leichte Zeit für alle war. In der Not habe die Kirche endlich zeigen können, dass eben nicht alles verstaubt und eingefahren sei. Sondern dass die Gemeinden sich eben auch modern, flexibel und kreativ aufstellen können.

Flexibilität ist auch dringend nötig, denn vieles befindet sich für die Kirchengemeinden gerade im Umbruch: Der Pfarrplan der evangelischen Kirche, der dabei helfen soll, Pfarrstellen gerecht zu verteilen, betrifft auch Weinstadt: Weniger Pfarrer werden sich künftig um größere Gebiete kümmern müssen. Gleichzeitig kämen auch die Kirchenaustritte spürbar in Endersbach an - auch wenn seine Gemeinde glücklicherweise immer noch stark aufgestellt sei und gerade auch viele jüngere Menschen sich engagierten.

Adventsandachten wird es auch dieses Jahr wieder geben

Gerade die ehrenamtlichen Gemeindemitglieder hätten während der Lockdowns Unglaubliches geleistet. Teilweise seien Andachten für zu Hause schriftlich an die Haushalte verteilt worden, für alle, die nicht in die Kirche kommen können oder wollen. Das könne man jetzt nicht mehr beibehalten, dafür sei der Aufwand einfach viel zu groß.

Etwas anderes aber schon: Auch die während der Pandemie eingeführten Adventsandachten, die ebenfalls von Ehrenamtlichen gestaltet wurden, hätten sich als sehr beliebt erwiesen. Zu diesem „verlässlichen Angebot“ seien regelmäßig auch Menschen in der Kirche erschienen, die keine typischen Gottesdienst-Besucher seien. Auch diese Andachten soll es in der kommenden Adventszeit wieder geben.