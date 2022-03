Am Donnerstag, 31. März, lädt die Stadt gemeinsam mit dem Integrationsverein Weinstadt nachmittags von 14 bis 17 Uhr alle bis dato in Weinstadt angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine zu einem Willkommenscafé in das Alte Rathaus in Großheppach ein. Das hat der Integrationsverein mitgeteilt. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wolle man sich kennenlernen, ins Gespräch kommen und Informationen austauschen.

„Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine schockiert die zivilisierte Welt“, so der