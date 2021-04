Der neu gewählte, fünfte Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt ist am Montagabend zu seiner konstituierenden Sitzung in der Prinz-Eugen-Halle in Großheppach zusammengekommen. Bei derselben Veranstaltung zog der bisherige Vorsitzende Jonathan Schackert eine Abschlussbilanz der vierten Legislaturperiode. Die scheidenden Räte wurden durch Oberbürgermeister Michael Scharmann verabschiedet.

Bewusstsein für jugendliche Bedürfnisse schaffen

Jonathan Schackert hatte sich nicht erneut