An drei Orten in Weinstadt ist es schon heute möglich, sich kostenlos in ein WLAN-Netz der Stadt einzuwählen: im Haus der Jugendarbeit, in der Mensa am Bildungszentrum und in der Stadtbücherei. Jetzt sollen zwei zusätzliche solcher „Hotspots“ an öffentlichen Plätzen in Endersbach und Beutelsbach geschaffen werden. Einer am Zentralen Omnibusbahnhof in Endersbach und ein weiterer – wenn es erst einmal gebaut worden ist – am Parkforum in der Grünen Mitte.

