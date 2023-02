Wohnen im Denkmal in Weinstadt: Jutta und Klaus Rühle sanieren ein Fachwerkhaus

Eine Außenwand völlig zersetzt vom Hühnerkot, völlig verfaulte Balken nicht nur in der Dachkonstruktion, eine Bodenleiste als einzige verbliebene Barriere zur Außenwelt und obendrauf noch strenge Auflagen vom Denkmalschutzamt: Wenn Jutta und Klaus Rühle von der Renovierung ihres Weingärtnerhäuschens in der Endersbacher Ortsmitte erzählen, klingt es nach einer schier nicht bewältigbaren Aufgabe. Doch das Ehepaar hat sich nicht abschrecken lassen - und hat aus einem uralten Gebälk ein modernes Heim gemacht.

Niemand weiß genau, wie alt das Haus wirklich ist

Klaus Rühles Elternhaus steht mitten im alten Endersbacher Ortskern. Wer einen Blick durch die Dachfenster im Obergeschoss wirft, könnte meinen, eine Zeitreise gemacht zu haben: Man schaut hinaus auf urschwäbische Geräteschuppen, ein weiteres Fachwerkhaus, die alte Zehntscheuer, den Hühnerstall vom Nachbarn. Nur die Stromleitungen stören sichtbar die frühneuzeitliche Idylle.

Und die Dachfenster sind auch neu: Diese durften sie in Rücksprache mit dem Denkmalamt auf der Rückseite des Gebäudes anbringen, berichtet der Hauseigentümer. Ansonsten durfte die Außenansicht des alten Weingärtnerhauses aber nicht groß verändert werden. Wie alt das Haus und die große Scheune daneben wirklich sind, weiß keiner so genau. Bei der Renovierung habe der Zimmermann Balkenverbindungen in einer ganz speziellen Machart freigelegt, erzählt Klaus Rühle, über die habe der Fachmann gesagt, sie sei schon 1520 verboten worden.

Ehepaar steckt Tausende Stunden Arbeit in die Renovierung

Also stand hier wohl schon im 15. Jahrhundert oder sogar noch früher ein Haus. Allerdings sind nicht alle Gebäudeteile gleich alt, über die Jahrhunderte wurde immer wieder erweitert, verändert, nachgebessert. Vermutlich sei der Gewölbekeller, der sich eigentlich schon unter dem Nachbarhaus befindet, der älteste Teil.

Vor knapp drei Jahren ist Klaus Rühle (67) in Rente gegangen. Die Renovierung seines ehemaligen Elternhauses, das er und seine Frau von der Familie seines Bruders zurückgekauft haben, wird schnell sein „neuer Beruf“. Tausende von Stunden haben er und seine Frau damit verbracht, alte Balken mit der Drahtbürste zu bearbeiten, Böden abzuschleifen und zu ölen, Steine zu schleppen, Bretter zurechtzuhobeln und einzusetzen. Jutta Rühle zeigt auf zwei neue Dielenbretter, die im Fußboden der Bühne ergänzt worden sind. „Allein die zwei Bretter haben über zwei Stunden gebraucht, um sie auszutauschen.“

Kosten für Handwerker wären viel zu hoch gewesen

Fast alles am Haus hat das Ehepaar in Eigenleistung gemacht. „Jedes Elektrokabel hat mein Mann selbst gezogen.“ Jutta Rühle (64) hat anfangs noch neben ihrem Schichtdienst auf der Baustelle mit angepackt. Vergangenes Jahr ist aber auch sie in den Ruhestand gegangen.

Ursprünglich war das mit der Eigenleistung nicht unbedingt so geplant. Zunächst habe man sich von einer Sanierungsfirma eine Kostenaufstellung machen lassen, erzählt Jutta Rühle: „Als ich die gesehen habe, habe ich geweint und meinen Mann gebeten, das Haus doch sofort wieder zu verkaufen.“ Ein Betrag im höheren sechsstelligen Bereich setzte die Firma an - für das Ehepaar finanziell schlicht nicht machbar.

Finanzierbar dank ganz viel Eigenleistung und Förderung

Jutta und Klaus Rühle entscheiden sich, das meiste selbst zu machen - mit der Architektin Anja Oesterle-Kieweg und dem Zimmermann Thomas Vaihinger im Rücken. Der Schnaiter Holzbauspezialist habe früher einige Projekte in der Esslinger Altstadt betreut, erzählt Jutta Rühle. Mit Fachwerksanierung kenne er sich deshalb bestens aus. Mit ihrer Methode sind die Weinstädter gut gefahren: Ungefähr gut die Hälfte der ursprünglich veranschlagten Kosten konnte so eingespart werden.

Und davon können die Endersbacher sogar noch Förderungen von der Stadt fürs Sanierungsgebiet „Endersbach Ortsmitte II“ und von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) abziehen. Architektin Anja Oesterle-Kieweg ist begeistert davon, wie Jutta und Klaus Rühle es geschafft haben, das denkmalgeschützte Haus wieder aufzumöbeln.

Alles, was noch brauchbar war, wurde wieder verbaut

„Das ist ein Beispiel der Nachhaltigkeit“, lobt sie. „Wenn man daran denkt, dass so ein altes Gebälk jahrhundertelang das CO2 speichert.“ Und auch sonst könne man an diesem Haus schön sehen, wie Baustoff-Recycling funktionieren kann: Alles, was noch irgendwie brauchbar war, wurde auch wieder eingebaut. Sogar Steine aus dem vor kurzem abgerissenen Graze-Keller in Beutelsbach kommen im Außenbereich für die Mauer der alten Miste zum Einsatz.

Ganz fertig ist die Renovierung noch nicht. Gerade ist die Küche reingekommen, Türen und Geländer kommen als Nächstes.

Zimmeraufteilung muss bleiben, Heizkörper nicht erlaubt

Trotzdem: Bald können die Rühles einziehen, in ihr neues altes Liebhaberhäuschen. Der Charakter mit den nach heutigem Empfinden schon recht knapp bemessenen Zimmergrundrissen ist geblieben: Die Aufteilung im denkmalgeschützten Gebäude darf nicht verändert werden.

Doch damit könne man sich gut arrangieren, immerhin hätten in den 1960ern vier Kinder, die Eltern und die Großmutter hier gewohnt, erinnert sich Klaus Rühle. Und eine Heizung gab es ursprünglich nur in der Küche. Heizkörper sind vom Denkmalschutz her ebenfalls nicht erlaubt - dieses Problem haben die Rühles aber mit einer Sockelheizung unterhalb der neuen Innendämmung aus Holzfaser und einer nagelneuen Brennstoffzellen-Heizung gut lösen können.