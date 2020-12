Seit wenigen Tagen sind bei der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft die Bagger am Werk. Ein „generationenübergreifendes Quartierzentrum“ soll in Beutelsbach entstehen, mit einem neuen Kindergarten, barrierefreien Wohnungen und ambulanten Pflegeplätzen, an denen der Bedarf immer weiter wächst. Bis das Millionenprojekt realisiert ist, werden allerdings fast zwei Jahre vergehen – die Anwohner bitten die Bauherrinnen deshalb um Geduld und Nachsicht.

Um über das Projekt aufzuklären,