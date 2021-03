Wer in Weinstadt innerorts zusätzliche Wohnungen baut – Fachleute sprechen von „Nachverdichtung“ –, wird von der Stadt in Zukunft für „Folgekosten“ zur Kasse gebeten. Der Deal: Die Stadt schafft mittels Planungsrecht verbesserte Möglichkeiten für den Wohnbau-Investor, dieser beteiligt die Kommune im Gegenzug an der Wertsteigerung des Grundstücks. Begründet wird das mit Kinderbetreuungskosten, die steigen, wenn Familien nach Weinstadt ziehen.

Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der