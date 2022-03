Wer am Montagvormittag in Endersbach tanken wollte, hat sich möglicherweise gewundert: An der Total-Tankstelle „Palmer“ waren um kurz vor 11 Uhr die Zapfsäulen abgesperrt. Es gibt aber keinen Grund zur Sorge: Das ergab die Nachfrage unserer Redaktion bei der Tankstelle.

{element}

Am „Palmer“ habe eine Tüv-Prüfung stattgefunden, hieß es von Seiten der Geschäftsführung. Gegen Mittag sei diese schon wieder vorbei gewesen, es kann seitdem wieder normal getankt werden.