Einmal pro Woche muss eine 35-Jährige aus Weinstadt mit der Bahn nach Winnenden fahren, um dort bei ihrem Arzt ihre Medikamente abzuholen. Bei einer dieser Fahrten, am 30. Juli 2019, wurde sie in einer S-Bahn der Linie S12 auf Höhe Rommelshausen kontrolliert – und hatte kein gültiges Fahrticket. Was nach einem Bagatelldelikt klingt, hat für die Frau nun schwerwiegende Folgen: Die Weinstädterin war nämlich schon viele Male beim Schwarzfahren erwischt worden und war zum Zeitpunkt der Ko