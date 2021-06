Die Stadt Weinstadt will als Arbeitgeberin attraktiver werden. Von August an wird sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung einen Zuschuss zu ihren Bus- und Bahntickets gewähren. Wer ein Firmen-Abo des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) oder ein vergleichbares Jahresabo hat, bekommt einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent.

Azubis zahlen für ihr Ticket gar nichts mehr

Auszubildende bekommen ihr Ticket sogar vollständig bezahlt. Das Angebot für ihre