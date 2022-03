Die Gebäude des ehemaligen Heims für schwer erziehbare Jugendliche auf dem Schönbühl verfallen zunehmend, längst sind sie ein „Lost Place“: Ein Ort, dem die Zivilisation den Rücken gekehrt zu haben scheint – Betreten streng verboten, denn alles ist Privatbesitz.

Seit vielen Jahren schon dauert die Diskussion an, was aus dem Gelände und dem angegliederten Saffrichhof – einst Wohnquartier der Lehrer, jetzt von Privatleuten bewohnt – in der Zukunft werden soll. Die Stadt möchte den