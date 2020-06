Bei der geplanten Auswechslung einer Wasserleitung in der Schorndorfer Straße in Endersbach drohen Bombenfunde – und genau das hat bei Manfred Jäger Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wachgerüttelt. Der 82-Jährige hat als Kind miterlebt, wie Endersbach im März 1944 nachts aus der Luft angegriffen wurde – und dabei auch das Sägewerk seines Großvaters an der Schorndorfer Straße zerstört wurde.

Nach Manfred Jägers Wissen sind in jener Nacht auf jeden Fall drei Bomben explodiert – zwei