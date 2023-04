Örtliche Betriebe zeigen ihr Können bei der Leistungsschau in Welzheim

Die Organisatoren haben die Messe wohlweislich erneut an einen zentralen Ort gelegt. Da die teilnehmenden Firmen weit verteilt seien, würde, so die Argumentation gegenüber der Zeitung, zu viel wertvolle Fahrtzeit draufgehen, um sich in mehreren Betrieben umzuschauen.

Vorträge, Unterhaltungsprogramm und Kinderbetreuung

Hier hingegen werden beim Vorbeischlendern Kontakte geknüpft und die Besucher informieren sich auf kurzen Wegen über neueste Entwicklungen. In dem als „Messelounge“ gestalteten Cafébereich ist bei selbst gebackenem Kuchen vom Künstlercafé Klingenmühle Gelegenheit fürs Netzwerken und ungestörte Unterhaltungen. Im Foyer wird Herzhaftes zum Mittagessen angeboten. Die Messe bietet zudem eine Vortragsreihe beteiligter Unternehmen an.

Auch an ein Unterhaltungsprogramm für Kinder wurde gedacht: Durch Hinzunahme der Tagesmütter Welzheimer Wald war alles vorbereitet mit bunten Spielsachen und Bauklötzen. Die Eigenschaft „farbenfrohester Stand“ teilen sich die Tagesmütter auf der Leistungsschau mit dem Maler- und Gipsermeisterbetrieb Hägele.

Einige Farbeimer stapeln sich, die Messeausstattung an den Wänden ist farbenfroh gehalten, als Messe-„Give-away“ gibt es praktische Buntstiftboxen für die Handtasche. Für Mitgeschäftsführerin Sarah Hägele ist es die dritte Messeteilnahme. Sie zeigt eine Auswahl an Kreativtechniken. Sehr gefragt seien Betonoptiken, auch für Putze mit Strukturen und Glitzerfarbe interessiert sich die Kundschaft. „Hier können Besucher die Muster anfassen und sehen, wie sie wirken, das lässt sich im Internet nur anschauen.“ Auch in ihrer Branche sei beim Thema Nachhaltigkeit einiges in Bewegung. „Wir zeigen Farben, die aus Kartoffelstärke gewonnen werden, sie werden nachhaltig aus Kartoffelschalen produziert.“

Vielfalt präsentieren, Kontakte knüpfen, Nachwuchskräfte finden

Einen Hauptnutzen der Messe sieht die Maler- und Lackiermeisterin im persönlichen Gespräch. „Wir wollen uns als heimischer Betrieb mit unserer Vielfalt präsentieren“, sagt sie. Auch die Nachwuchssuche ist immer ein Thema für den Ausbildungsbetrieb. Ein Schild am Stand ist beschriftet mit dem Hinweis auf eine Berufsausbildung als Maler und Lackierer. Der Samstag sei diesbezüglich noch etwas verhalten gewesen. „Wir hoffen auf Montag, wenn die Schüler kommen“, sagt sie. Junge Pinselschwinger können sich direkt mal ausprobieren und sich an einer Probewand mit unterschiedlich breiten Pinseln und Dispersionsfarbe verkünsteln.

Die Präsentationen auf der Ausstellungsfläche reichen von Raumausstattung, Rollladenbau, Baubiologie, Orthopädie und Sanitätstechnik, Hörakustik, Einbruchschutz für Wohnmobile, Gipser- und Malerhandwerk, Baustoffgroßhandel, Werbetechnik, Juwelier und Uhren sowie Haustechnik bis zum touristischen und sozialen Angebot der Stadt Welzheim.

„Wir wollen zeigen, dass wir anders arbeiten als die großen Ketten“

Auch Daniel Kohl knüpft auf der Messe neue Kontakte. „Uns kann man hier einfach ansprechen, ohne ein Ladengeschäft zu betreten.“ Der Hörakustikmeister ist Messe-Neuling und will die Stärken seiner beiden inhabergeführten Standorte – einen davon hat er in Welzheim – bekannter machen. „Wir wollen zeigen, dass wir anders arbeiten als große Ketten“. Immer wieder bleiben Besucher beim Schlendern kurz stehen, werfen einen Blick auf die ausgestellten Hörsysteme, kaum größer als ein Daumen. Oder sie wagen sich ran an den Kopfhörer, um einen Hörtest zu machen. Hier trauen sie sich eher als im Alltag. „Oft herrscht ja eine gewisse Hemmung, in ein Hörakustikgeschäft zu gehen und einen Hörtest machen zu lassen.“

„Tröpfelnd“ sei der Andrang am Auftakttag, dies ist auch am Stand von Harry und Ulrike Wahl vom Alfdorfer Haustechnikbetrieb Wahl - einem von drei dieser stark nachgefragten Branchen - zu vernehmen. Ihm seien trotz etwas Besucherflaute weder Gesprächspartner noch Gesprächsstoff ausgegangen.

Das Heizungsthema brennt den Besuchern unter den Nägeln

Kaum etwas brenne den Menschen so unter den Nägeln wie das Heizungsthema, was zu langen Wartezeiten von bis zu einem Jahr führe. „Wir Heizungsbauer sind so voll, dass wir Anfragen ablehnen müssen, weil es personell nicht zu bewältigen ist“, sagt Harry Wahl. Trotz praller Auftragsbücher und allgemein beklagtem Personalmangel im Handwerk nehmen sich die örtlichen Leistungserbringer die Zeit, um als Ansprechpartner auf der lokalen Messe da zu sein. Auch Harry Wahl hat sich das Wochenende freigeschaufelt. „Hierher kommen interessierte Menschen, denen wir sagen, dass sie zu uns kommen können, wenn sie das Thema beschäftigt.“ Viele seien „total verunsichert“ und wüssten nicht, was sie nach dem Einbaustopp von Öl- und Gasheizungen wählen sollen. „Der Beratungsbedarf ist groß“, sagt der Fachmann. Er versuche, individuell und nachhaltig zu informieren. „Doch auch wir wissen nicht, wie die gesetzlichen Regelungen schlussendlich umgesetzt werden.“

Auch Theresia und Bernd Rosenfeld aus Welzheim sind gekommen, um bei den Handwerkern über Heizung und Solar mehr zu erfahren. „Eine Hybridlösung aus Gasheizung in Verbindung mit Wärmepumpe“, hätten sie im Auge. Bei ihnen pressiere es nicht, die Abgaswerte ihrer 22 Jahre alten Gasheizung seien gut, aber auf kurz oder lang wollen sie autarker sein. Den Weg dorthin hätten sie bereits mit einer Photovoltaikanlage eingeschlagen. „Wir sind in der Entscheidungsfindung“, meint er. Um sich zu erkundigen, sei die lokale Messe ihre erste Wahl. „Wir wollen die örtlichen Betriebe unterstützen, denn was bringt es mir, die Anlage irgendwo zu bestellen, wenn ich dann keinen Handwerker kenne, der sie montieren kann“, sagt er und zeigt auf die Umhängetasche seiner Frau: „Ein paar Prospekte wandern mit nach Hause.“ Sie freut’s, dass man beim Durchlaufen auch meist auf neue Anregungen stoßen kann. „Wir haben etwas über Schiebeglastüren erfahren, daran hatten wir zuvor noch gar nicht gedacht“, sagt sie.

Unabhängig und sicher verreisen: Auch Camping Thema auf der Leistungsschau

Viele Menschen möchten nicht nur autark heizen, sondern auch unabhängig verreisen. Darum ist Camping ein weiteres großes Thema, insbesondere jetzt zum Saisonstart. Am Stand von MK-WoMo-Service aus Welzheim ist allerlei über moderne Alarmtechnik zu erfahren.

Denn mit dem Campingboom steige die Zahl der aufgebrochenen Wohnmobile. Inhaber Martin Kohnle hat sich rund um Einbruchschutz im mobilen Zuhause vor vier Jahren selbstständig gemacht. Er hält an beiden Messetagen einen Fachvortrag zu funkbasierten Sicherheitsanlagen, die gut besucht sind. Vorbei die Zeiten, als ein Kabel durch das Wohnmobil gezogen werden musste. „Das konnte bis zu zehn Stunden dauern“, weiß er. Moderne Alarmsysteme basieren auf Funkmodulen und Magnetkontakten, die sich easy an die Fenster kleben lassen. „Im Alarmfall läuft eine ganze Kette los, bis zu zehn Personen gleichzeitig erhalten auf Wunsch die Koordinaten, wo das Wohnmobil steht.“ Man erhalte die Alarmierung vom Fahrzeug direkt aufs Handy.

Heute sei vieles möglich – dank der Technik, aber vor allem auch dank der Leistungsstärke der örtlichen Betriebe. Dies gilt, wie sich während der Messetage feststellen lässt, für sämtliche Branchen.

Kohnle, der auch Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Welzheim ist, zeigte sich am Sonntagnachmittag zufrieden. Rund 300 Besucher am Samstag und mehr als 800 seien am Sonntag gekommen. Er habe viele gute Gespräche geführt an beiden Tagen. Und auch die Kooperation mit dem Alfdorfer Gewerbeverein sei „sehr positiv“ gewesen. Unterm Strich habe man gemeinsam ein schönes „Schaufenster für die lokalen Gewerbetreibenden“ bieten können.