Die beiden Schulsozialarbeiter der Stadt Welzheim, Andreas Vetter und Luisa Brecht, hatten zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Welzheimer Schulen die Idee, Ballons zum Start in die Sommerferien steigen zu lassen.

Die Versammlungsorte waren an der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule der Pausenhof, an der Hofgarten-Grundschule die Festplatz-Wiese, an der Janusz-Korczak-Schule die Rasenfläche beim Sportplatz, an der Kastell-Realschule der Pausenhof und am Limes-Gymnasium die