Die Eugen-Hohly-Halle wird renoviert, eines der Schmuckstücke der Stadt, an dem so manche nostalgische Erinnerung an Jugendtage hängt, und die so manchen Schwank zu erzählen wüsste, wenn sie anstatt diskret zu schweigen erzählen würde. Und es soll schnell gehen mit der Renovierung, wenn es nach Bürgermeister Thomas Bernlöhr, Hochbauamtsleiter Jan Wölfl und dem Bau- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderates geht, der auf seiner Sitzung am Dienstag, 4. Mai, einstimmig grünes Licht gegeben