Der Umgang mit dem lokalen Erbe in der Zeit des Nationalsozialismus in Welzheim hat sich über die Jahrzehnte entwickelt. Sehr früh, bereits in den 60er Jahren, wurde die Gedenkstätte als Teil des Friedhofs errichtet, sie geht hervor aus der menschlichen Regung, die Verstorbenen wenigstens mit einem Grabstein auszustatten. Bis in die 80er Jahre herrschte in der Frage der Geschehnisse und Personen die übliche Mauer des Schweigens vor – „die Erinnerung war beschämend und bedrückend genug für