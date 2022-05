200 Liter Öl und mehr für Welzheimer Tafelkunden: Mitarbeiter werden gesucht!

Nicht nur Menschen, die ein gutes Einkommen haben, beklagen sich aktuell über die gestiegenen Lebensmittelpreise. Aber besonders Menschen, die kein oder nur ei geringes Einkommen haben, können sich ohne die Hilfe anderer Menschen und Institutionen kaum mehr etwas zum Essen und Trinken leisten. Hier hilft die Welzheimer Tafel, die wiederum dank der großzügigen Spenden von Welzheimern und Gönnern auch wieder Öl anbieten kann.

Einer dieser Spender für die Welzheimer Tafel ist Thomas Barth. Er spendete nun 200 Liter Öl aus Blaufelden und dieses Rapsöl kann man in mitgebrachten Flaschen abfüllen. Jeder Tafelkunde wird kostenlos damit versorgt.

Überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft nach Spendenaufruf

Am 6. April hat die Welzheimer Tafel e.V. in einem Zeitungsartikel die Bürger um Spenden gebeten. Der Grund für diesen Aufruf war, dass die Zahl der Tafel-Besucher aufgrund der stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise sehr in die Höhe getrieben wurde. Hinzu kamen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. So erhielten alleine in den Monaten März und April 35 Haushalte (79 Personen, davon 36 Kinder) bei der Welzheimer Tafel einen Ausweis. 23 Haushalte davon sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Das Ergebnis des Spendenaufrufs war überwältigend. Was kam, waren tagelang Milch, Mehl, Nudeln, Reis. Es war toll, zu sehen, wie immer wieder Menschen mit Lebensmitteln in die Bahnhofstraße 3 kamen, um Spenden abzugeben“, so der Vorsitzende Karl-Heinz Lindauer.

Die Helferinnen und Helfer der Tafel waren begeistert von so viel spontaner Hilfsbereitschaft und nahmen den zeitlichen Mehraufwand gerne in Kauf. Diese Hilfsbereitschaft spreche für viel Empathie und Mitgefühl für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktuell finanziell schwach dastehen und für jede Unterstützung dankbar sind.

Eine Warenspende von Lutz Aichele aus Ulm im Mai und die Waren-Sammlung in Aldi und Edeka durch den Lions-Club Welzheim sorgten für zusätzliches Strahlen bei den Kunden der Welzheimer Tafel.

Wer weiterhin Waren abgeben möchte, kann montags, mittwochs und freitags je von 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr vorbeikommen, um für Lebensmittel zu spenden. Und die Welzheimer Tafel sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für Montag, Mittwoch und Freitag ab 14 Uhr.