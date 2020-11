23 Fenster werden für eine schöne Weihnachtszeit in Welzheim sorgen

Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes und herausforderndes Jahr. Besonders für die Advents- und Weihnachtszeit. Und dennoch soll es zum ersten Mal in Welzheim in diesem Jahr einen Adventskalender mit schön gestalteten Adventsfenstern zum Bestaunen geben.

„Machen Sie sich vom 1. bis 23. Dezember in der Zeit von 17 bis 20 Uhr auf den Weg. Erfreuen Sie sich täglich, immer wieder an einem anderen Ort, an den geschmückten Fenstern, Gärten oder Hauseingängen der Mitmachenden in unserer Stadt“, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen. Diese Aktion ist generationen- und konfessionsübergreifend.

„Lassen Sie sich einladen und Kirche gemeinsam öffentlich wirksam bleiben“, so die Organisatorinnen der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der evangelischen Kirchengemeinde Welzheim, namentlich sind dies Birte Brecht, Ursula Link, Gaby Maile und Andrea Trinkle.

Wichtig: Keine Gruppenbildungen

Wichtig ist den Verantwortlichen und der Stadt Welzheim, dass es vor den Fenstern oder Hauseingängen nicht zu Gruppenbildungen kommt.

Die Regeln der Corona-Verordnung müssen eingehalten werden. Und dann hoffen alle, dass die Adventszeit mit dieser tollen Aktion in Welzheim für Klein und groß ein Erlebnis wird.

Das Häuschen und die Laterne befinden sich jeden Abend an der jeweiligen Adresse:

1. Dezember: Stefanie Friz, Händelstr. 22

2. Dezember: Claudia Murschinski, Schillerstr. 58

3. Dezember: Daniela Röhrle, Sperberweg 6

4. Dezember: Ingeborg Stamm, Hirschkellerweg 20

5. Dezember: Brigitte Braun, Ziegelstr. 32

6. Dezember: Gaby Maile, Ebniseeweg 9

7. Dezember: Annette Oehler, Joh.-v.-Hieber-Straße 11

8. Dezember: Gabi Finke, Oberer Wasen 37

9. Dezember: Heike Eisenmann, Römerweg 36

10. Dezember: Kindergarten Oberer Wasen, Oberer Wasen 25

11. Dezember: Gaby Bareiss, Lauenburgerweg 3

12. Dezember: Marion Bäuerle, Marienbader Weg 8

13. Dezember: Methodistische Kirche, Schorndorfer Str. 38

14. Dezember: Birte Brecht, Städt. Museum Pfarrstr. 8

15. Dezember: Gudrun Newedel, Posener Weg 3

16. Dezember: Kindergarten Sophie Schuhr, Burgstr. 36

17. Dezember: Andrea Trinkle, Eichenweg 15

18. Dezember: Stephanie Weller, Rötelfeld 13

19. Dezember: Ingeborg Brehmer, Schumannst. 1

20. Dezember: Süddeutsche Gemeinschaft, Römerweg 7

21. Dezember: Janusz-Korczak-Schule, Rienharzerst. 57

22. Dezember: Inge Nicklisch, Wasenäcker 14

23. Dezember: Rathaus, Kirchplatz 3

24. Dezember: Heilig Abend