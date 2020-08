Seit Ende März hat das DRK im Notfall deutlich kürzere Wege: Dank der Einrichtung einer 24-Stunden-Notarztwache in Welzheim ist die Erste Hilfe schneller am Patienten.

Ein Mann in Breitenfürst klagt über starke Schmerzen in der Brust. Seine Frau ruft die 112 an. Die Mitarbeiter der integrierten Leitstelle alarmieren die freien Rettungsmittel. Rettungswagen und Notarzt verlassen die Welzheimer Wache des DRK beim Tannwald und treffen nach wenigen Minuten ein. Je kürzer die Fahrtzeit,