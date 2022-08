40 Jahre „Kunst und Handwerk“: Verein feiert sein Jubiläum mit großer Kunstschau

Es war 1982, als vom auch kunstsinnigen damaligen Welzheimer Bürgermeister Hermann Holzner ein Aufruf erging: „Könnte man nicht mit Hilfe eines Vereins regelmäßige Ausstellungen veranstalten?“, fragte er in die Stadtgesellschaft. Und er musste nicht lange auf eine Antwort warten. Noch im selben Jahr gründete sich der Verein „Kunst & Handwerk“, der dann schon im Dezember 1982 eine erste Ausstellung in der Aula des Limes-Gymnasiums auf die Beine stellte und heuer sein 40. Jubiläum feiern kann.

Dies mit einer großen Sonderausstellung in der Eugen-Hohly-Halle, die Arbeiten der gegenwärtigen Mitglieder des Vereins zeigt und zugleich eine Retrospektive auf das Kunstschaffen Welzheims ist, indem die Stadt sozusagen ein „Best of“ aus ihrer eigenen Kunstsammlung, den Ankäufen, die sie seit Jahrzehnten getätigt hat, beisteuert und so einmal wieder sehr willkommen der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist das Flair dieser Ausstellung

Und es ist nicht zuletzt dieser besondere Reiz aus der Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, der dieser Schau ihr attraktives Geburtstags-Flair verleiht. Neben 16 Künstlerinnen und Künstlern des Vereins sind somit auch Werke inzwischen verstorbener Welzheimer Maler ausgestellt. Und ja: Große internationale Kunst ist das eine, aber es sind die regionalen Kunstbemühungen, auch die von sogenannten „Hobby-Malern“, die einem in der Zusammenschau die große Bedeutung der Kunst für unser Leben deutlich machen können.

Bürgermeister Thomas Bernlöhr fasste das in seiner Laudatio aufs ins Schwabenalter gekommene Geburtstagskind so zusammen: „Kunst beschäftigt sich immer mit der Umgebung und über diese Interaktion leistet sie einen Beitrag zur Identifikation und zum Bewusstsein für einen Ort, eine Stadt.“

Das machen etwa die Bilder von Kurt W. Tillmann mit seinem „Welzheim am Feuersee“ von 1949 und seinem „Nach dem großen Schnee“ oder der „Blick auf Welzheim“ aus dem Jahr 1942 von Peter Sieger deutlich. Das sind nicht moderne, aber gekonnte Werke, die den Blick auf eine sich verlierende Lokalgeschichte gerade in der Gegenwart neu zu schärfen vermögen.

Eine kreative Vielfalt mit gut 130 Werken ist in dieser Ausstellung versammelt. Zeichnungen, Gemälde, Fotografien und Plastiken. Ursel Böhnert, Vorsitzende des Vereins seit 2015, darf zu Recht stolz sein. Inzwischen hat der Verein 52 Mitglieder. „Er ist ständig gewachsen, es gibt ein sehr gutes Miteinander und ein sehr gutes Team im Vorstand.“

Und so konnte Bürgermeister Bernlöhr denn auch den stetig gewachsenen Beitrag zum Welzheimer Kulturleben des Vereins besonders würdigen. „Kunst verbindet und überwindet Grenzen“, sagte er und meinte damit die Künstlerverbindungen zur polnischen Partnerstadt Milanówek. Oder das Kinder-Ferienprogramm, „das seit vielen Jahren durch die Mitglieder des Vereins bereichert wird“. Der inzwischen in Reutlingen lebende Initiator Hermann Holzner, so Ursel Böhnert, sandte Geburtstagsgrüße, konnte gesundheitshalber aber nicht zum Jubiläum kommen. Seine Initiative lebt!