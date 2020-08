Von wegen Waldesruh. Bereits von weitem war es unüberhörbar: An der Bahnstrecke zwischen dem Caféwagen in Breitenfürst und dem Welzheimer Stadtpark wurde am Samstagnachmittag gearbeitet. Um genau zu sein: am Durchlass bei Streckenkilometer 20,953.

Bereits von weitem wies das Rattern des Generators den Weg, das Kreischen der satt gefüllten Betonmischmaschine, das Pfeifen einer Schaufel, die in einen Sandberg einsticht. Aus der Nähe waren dann unterschiedliche Stimmen zu unterscheiden,