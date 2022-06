Abenteuer vor der Haustür: Was das Welwaldheim Welzheimer Kindern bietet

Päckchen mit Schokolade und zehn Karten kamen im vergangenen Jahr zurück, nachdem die Kinder zum Start des Welwaldheims wieder Ballons mit Kärtchen daran hatten steigen lassen. Die Ballonpost aus Welzheim ist teils bis zur Fränkischen Seenplatte an den Brombachsee geflogen.

Wer wohl in diesem Jahr die Karten der Welzheimer Kinder finden wird? Denn wenn das Welwaldheim am 15. August beginnt, dann gehört es als festes Ritual dazu, wieder die Ballons steigen zu lassen. Die sind übrigens aus Naturkautschuk, das ist für die Umwelt besser.

„Waldheim heißt naturnah und draußen“

Ein vielseitiges Programm erwartet die Kinder an zehn Tagen im Welwaldheim (am Wochenende findet das Waldheim nicht statt). Vieles spielt sich im Freien ab. „Waldheim heißt naturnah und draußen“, sagt Martin Büser, der Vorsitzende der Awo Welzheim. Die Organisation fungiert als Veranstalter des Welwaldheims. So gehört zum Beispiel mindestens ein Tag auf dem Bauernhof zum Programm, ebenso ein Waldspiel. „Das Waldheim ist auch ein Erfahrungsfeld der Sinne.“ Ein Programmelement heißt etwa „Sand, Feuer, Wasser“. Die Kinder lernen dabei, Feuer zu machen, spielen an der Lein und bauen einen Staudamm, und es gibt auch eine große Sandkiste zum Spielen.

Vielfältig soll das Programm für die Kinder sein

Ausflüge stehen ebenso auf dem Programm. Es geht zu verschiedenen Zielen in der nahen Umgebung. Halbtags- und Ganztagswanderungen sind geplant, dabei lässt sich spielerisch viel entdecken. Basteln mit Naturmaterial steht hoch im Kurs, Malen ebenso: Beim Waldheim spielt der kreative Bereich eine wichtige Rolle. Vielfältig soll das Programm für die Kinder sein, Bewegung und Sport haben ebenfalls ihren Platz.

„Jede Gruppe arbeitet für sich ein Programm aus, wo diese Elemente alle vorkommen“, berichtet Martin Büser. In der Vorbereitung wird alles abgesprochen und festgelegt, wer für was zuständig ist. „Die Vorbereitung ist entscheidend. Während des Waldheims hat man keine Zeit mehr.“ Die Vorbereitungen laufen bereits seit März.

Gebraucht wird noch eine Hilfskraft in der Küche

Entscheidende Bedeutung kommt dabei den Betreuerinnen und Betreuern zu. Auch in diesem Jahr war es nicht ganz einfach, alle nötigen Kräfte zu finden, doch es gelang. Aus den Erzieherschulen haben sich wieder Praktikanten gemeldet, die ein Praktikum mit Schulkindern absolvieren müssen. 15 Betreuer, darunter drei Helfer, werden sich um die Kinder im Welwaldheim kümmern und vorher geschult werden.

Gebraucht wird noch eine Hilfskraft in der Küche. „Das würden wir sogar auf 450-Euro-Basis machen.“ Das Mittagessen kommt täglich frisch vom Bethel. Fürs Frühstück und einen Snack ist Unterstützung nötig.

Tolles Erlebnis: „wenn alle zusammen in einem Raum ihr Essen einnehmen“

Tisch decken, Küchendienst und Geschirr spülen gehört für die Kinder im Welwaldheim übrigens dazu. Wie auch das gemeinsame Essen. Im vergangenen Jahr musste die Verpflegung coronabedingt in Gruppen erfolgen. Aber: „Es ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn alle zusammen in einem Raum ihr Essen einnehmen.“ Damit meint Martin Büser nicht nur das Mittagessen, sondern auch das Frühstück. Die Mahlzeit zum Start in den Tag gemeinsam am Tisch stellt für die Organisatoren ein Qualitätsmerkmal dar.

Mal weg von Bildschirm und Handy sein, das Abenteuer vor der Haustür erleben

Gegessen werden kann in der Mensa. Die Justinus-Kerner-Halle steht für das Welwaldheim ebenfalls zur Verfügung. Hier ist viel Platz, der bei Bedarf unterteilt werden kann. Die Kinder können herumtoben, wenn es das Wetter zulässt, auch draußen auf dem Sportplatz und im Freien.

So können die Kinder im Welwaldheim viel erleben. Und das, ohne dass sie dafür erst etwas kaufen müssten. Vielmehr geht’s den Organisatoren darum, das, was vor Ort ist, wiederzuentdecken, um „die eigenen kreativen Kräfte, die in den Kindern schlummern“, so Martin Büser. Mal weg von Bildschirm und Handy zu sein, das Abenteuer vor der Haustür zu erleben.

„Dass es ein Waldheim ist wie vor Corona. Dass wir das wieder hinkriegen“

Worauf sich der Vorsitzende der Awo Welzheim in diesem Jahr besonders freut? „Dass es ein Waldheim ist wie vor Corona. Dass wir das wieder hinkriegen.“ Im Vergleich zum Vorjahr können in diesem Jahr wieder Kinder ab sechs Jahren teilnehmen. Im vergangenen Jahr mussten die Teilnehmer mindestens acht Jahre alt sein, sie waren mit dem Testen erfahrener. Tests besorgen, Betreuer schulen und anderes mehr: „Es war ein enormer Mehraufwand.“ Vor zwei Jahren hatte die Awo sogar sehr darum gekämpft, das Welwaldheim überhaupt durchführen zu können. „Die Stadt hat uns sehr beim Hygienekonzept unterstützt.“

In diesem Jahr sind viele Vorgaben zum Infektionsschutz weggefallen. Wobei die Organisatoren diesbezüglich beim Welwaldheim natürlich machen werden, was man machen muss.

Noch freie Plätze: Zwölf Kinder können noch aufgenommen werden

50 Kinder haben sich für das Welwaldheim vom 15. bis 26. August bereits angemeldet. Zwölf können noch aufgenommen werden. „Es sind noch Plätze frei“, unterstreicht der Vorsitzende der Awo. Die Teilnahme kostet 160 Euro inklusive Verpflegung und Programm.

Geschwisterkinder zahlen 100 Euro. „Für bedürftige Kinder kostet es nichts.“ Die Organisatoren kümmern sich dann um eine Förderung durch das Land.

Der Preis ist im Vergleich zu den Vorjahren nicht gestiegen, trotz allgemeiner Teuerung derzeit. Das Welwaldheim wird von der Bürgerstiftung, der Hutt-Stiftung, dem Landkreis, dem Land sowie der Volksbank Welzheim unterstützt. Und, ganz wichtig, durch die ehrenamtliche Arbeit vieler. Auf rund 1300 ehrenamtliche Stunden kommen allein die Betreuer des Welwaldheims. Dazu addiert sich die Hintergrundarbeit der Organisatoren.

Fürs Welwaldheim kann man sein Kind bei der Awo Welzheim anmelden: Flyer zur Ferienfreizeit liegen außen am Gemeinschaftsheim an der Murrhardter Straße 15 aus, oder man schickt eine E-Mail an welwaldheim@web.de