Abiturprüfungen finden in der Welzheimer Eugen-Hohly-Halle statt

Das Abitur am Limes-Gymnasium in Welzheim musste aufgrund der Corona-Situation nach strengen Hygienevorschriften am Dienstagvormittag, 4. Mai, starten. Jedoch durften die Schülerinnen und Schüler nicht im Limes-Gymnasium vor den Schulbänken sitzen, sondern mussten in die Eugen-Hohly-Halle ausweichen. Hier ist der räumliche Platz vorhanden, um mit Abstand an den Tischen zu sitzen. Die Schülerinnen und Schüler wurden vor der schriftlichen Abiturprüfung getestet. Alle Eltern, Freunde und Bekannten drücken den Welzheimer Abiturienten in diesen Tagen die Daumen, dass die Schulzeit am Limes-Gymnasium erfolgreich zu Ende geht.