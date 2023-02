Achtung vor Haustürbesuchen in Welzheim: Dach-Haie wollen nur das Geld

Seit Wochen sind in Welzheim sogenannte Dach-Haie unterwegs. Fünf Fälle sind allein in Welzheim bekannt. Aus Alfdorf und Kaisersbach gibt es noch keine bekannten Haustürbesuche. Es klingeln meistens unseriöse Mitarbeiter von Dachsanierungsfirmen an den privaten Haustüren. Die Eigentümer werden in Gesprächen verunsichert und immer wieder kommt es vor, dass es dann zu einem Geschäftsabschluss kommt. Und am Ende wundern sich die Hauseigentümer, warum das Dach nicht richtig isoliert ist oder es keine Garantie gibt.

Dabei reicht ein Blick auf die Preisabzocke: 40.000 Euro für ein Dach mit 200 Quadratmetern an Ziegeln ist nicht darstellbar, eine seriöse Firma würde hier mindestens 80.000 Euro verlangen.

Das Stadtbauamt Welzheim wurde von einem örtlichen Handwerker darauf hingewiesen, dass in Welzheim im Moment Dächer saniert werden und die Ausführung nicht der gesetzlichen Norm entspricht. „Die Sanierung eines Daches ist genehmigungsfrei, das Dach muss aber wie gesetzlich vorgeschrieben saniert werden. Darin ist zum Beispiel geregelt, wie gedämmt werden muss. Das Stadtbauamt hat die Baukontrolle des Landratsamtes eingeschaltet, die überprüft, ob die Dachsanierung normgerecht ausgeführt wurde“, schreibt die Stadtverwaltung Welzheim auf ZVW-Nachfrage.

Warnung auch seitens der Dachdeckerinnung Stuttgart

Aktuell warnt auch die Dachdeckerinnung Stuttgart vor unseriösen Firmen, die mit einer ganz neuen Masche auf Kundenfang gehen: Bei Anrufen oder beim Besuch an der Haustür wird behauptet, man komme im Auftrag der Dachdeckerinnung und müsse eine Dachinspektion durchführen. In der Folge wird dann versucht, teure und unnötige Reparaturen zu verkaufen. Nach der Besichtigung des Daches werden „Schäden“ festgestellt, zu deren Behebung an Ort und Stelle ein Vertrag abzuschließen sei. Ein vermeintlich günstiger Pauschalpreis soll die Hausbesitzer zur schnellen Unterschrift, manchmal sogar zu einer Vorauszahlung veranlassen.

„Jedes Jahr haben wir im Frühjahr das Problem mit hausierenden Dachdeckern“, erklärt dazu Hartmut Schad, Geschäftsführer der Dachdeckerinnung Stuttgart. „Doch wie derzeit unseriöse Dachdeckerfirmen oder deren Vertreter versuchen, speziell ältere Hausbesitzer zu täuschen und zur schnellen Auftragsvergabe zu überrumpeln, grenzt schon an Dreistigkeit.“

Die Innung weist ausdrücklich darauf hin, dass sie keinesfalls Dachinspektionen beauftragt noch ihre Mitgliedsbetriebe unaufgefordert solche anbieten. „Auch wenn das Dach kleinere Reparaturen notwendig hat oder in der nächsten Zeit eine Sanierung ansteht, sollten Aufträge nicht sofort und ohne Überlegung an der Haustüre vergeben werden“, warnt der Innungssprecher. Dabei ist dies nur einer von vielen Tricks, mit denen fragwürdige Anbieter an Aufträge und schnellen Profit zu kommen suchen.

Oft werden Wohngegenden mit alten Häusern bevorzugt

Besonders attraktive Ziele für Dachhai-Brigaden – einer kommt selten allein – sind Wohngegenden mit einem hohen Bestand an älteren Bauten, bevorzugt Einfamilienhäusern. Die lassen sich komfortabel per Satelliten-Karte finden, und auf den Bildern kann dank guter Auflösung sogar das Alter der Dächer realistisch eingeschätzt werden. So schlagen die unseriösen Dachdecker zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen ist bei einem Altbau Reparaturbedarf leichter zu argumentieren.

Und zum anderen sind die Bewohner solcher Häuser mit etwas Glück auch nicht mehr die jüngsten und an der Haustür mit aggressivem Verkaufsgebaren einfacher zu überrumpeln. Nicht allein Dächer, auch Türen und Fenster sind häufig Bestandteil des „Sanierungs-Sonderangebots“. Sehen heißt glauben, jedenfalls aus Dachhai-Perspektive. Deshalb bringen manche den Beweis für eine unaufschiebbare Dachreparatur gleich mit, beispielsweise in Form eines gebrochenen Ziegels, der angeblich soeben vom Dach gefallen ist. Alternativ verschaffen sich die ungebetenen Handwerker Zugang zum Dach und präsentieren den maroden Ziegel anschließend. Damit Form und Farbe stets halbwegs zum Objekt passen, führt man eine größere Auswahl im Lieferwagen mit.

Mit gutem Grund verlassen sich unseriöse Dachhandwerker nicht auf formlose mündliche Vereinbarungen, sondern drängen sofort aufs Unterschreiben von Auftragsformularen. Hier lauert eine Falle: Nach geltendem Recht steht Hausbesitzern mindestens ein 14-tägiges Rücktrittsrecht zu – es handelt sich um einen sogenannten Außergeschäftsraumvertrag. Wird man nicht über das Rücktrittsrecht aufgeklärt, verlängert sich die Widerrufsfrist sogar auf zwölf Monate. Beginnt der beauftragte Betrieb aber umgehend mit der Arbeit, z. B. mit dem Abdecken des Daches, so ist für den Kunden ein Rücktritt vom Vertrag de facto kaum noch möglich. Das Kundenrecht wird so durch robustes Schaffen von Tatsachen umgangen – haben die Handwerker erst einmal Hand ans Dach gelegt, ist es meist zu spät.

Worin genau aber liegt das Problem? Meist ist es das Missverhältnis zwischen Preis und erbrachter Handwerksqualität. Und die Kosten, die als Konsequenz mangelhafter Arbeitsausführung zusätzlich entstehen können, insbesondere fehlende Dichtigkeit des Daches mit langfristigen Folgeschäden, Schäden am Dachstuhl durch unfachmännische Eingriffe, Beschädigung der Dämmung, instabile Verlegung des Eindeckmaterials, Bruchschäden infolge von falscher Betretung, Beeinträchtigung der Eindeckung durch unnötige Reinigungsarbeiten. Viele dieser Mängel erkennt der Laie erst mit Verzögerung – der Dachhai geht dann seiner Tätigkeit längst woanders nach. Die eigentliche Kompetenz dieser wandernden Betriebe sind Überrumpelungstaktik, Zeitdruck und finanzielle Köder.

Barzahlung ist für Dacharbeiten jeder Art absolut unüblich, Bar-Vorkasse noch mehr. Seriöse Firmen senden nach ordnungsgemäß getaner Arbeit korrekte Rechnungen zur Überweisung. „Verlassen Sie sich auf kompetente lokale Fachbetriebe. Diese sind auch dann ansprechbar, wenn es zum Gewährleistungsfall kommt, anders als mobile Kolonnen“, so der Tipp von ortsansässigen Dachsanierungsfirmen aus dem Welzheimer Wald.

Welche Tricks "Dach-Haie" bei Haustürgeschäften versuchen

Das in Düsseldorf erscheinende Fachmagazin „Handwerksblatt“ listete bereits im Jahre 2008 die miesen Tricks rund ums Dach auf. Leider hat diese zehn Punkte umfassende Hitliste nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, so dass wir sie nachfolgend leicht gekürzt wiedergeben.

Das Saisonangebot

Ein freundlicher Herr läutet an der Haustür und erklärt, seine Dachdecker hätten zufällig in der Nähe zu tun und könnten ein günstiges Angebot zum Saisonpreis unterbreiten.

Die Dachüberprüfung

An der Tür wird die Dachüberprüfung (kostenlos oder zu einem geringen Pauschalbetrag) angeboten. Bei der Prüfung des Daches werden Schäden behauptet, die gar nicht existieren.

Morsches Holz

Nach der „Begutachtung“ des Daches werden dem Eigentümer morsche Holzreste gezeigt, die angeblich von der Lattung oder den Sparren stammen. Tatsächlich wird hier geschummelt, um dem erschrockenen Hausbesitzer einen unnötigen Reparaturauftrag zu entlocken.

Die First-Vermörtelung

Bei der „Dachüberprüfung“ werden unter dem First mehrere Ziegel gelockert, so dass die Vermörtelung bricht. Zu horrenden Preisen wird schließlich die Reparatur des gesamten Firstes angeboten.

Das Schadensfoto

Dem Hausbesitzer wird ein Detailfoto eines kleinen Mangels am Dach gezeigt. Unterschreibt der Hausbesitzer nicht sofort einen teuren Reparaturauftrag, droht der vermeintliche Dachdecker, das Foto an die Gebäudeversicherung zu senden. Verbunden mit dem Hinweis, dass er dann beim nächsten Unwetterschaden von der Versicherung kein Geld bekomme.

Der freundliche Anruf

Ein Call-Center sucht im Telefonverzeichnis gezielt nach „alten“ Vornamen. Die meist älteren Hausbesitzer werden telefonisch informiert, man habe Schäden an ihrem Dach entdeckt und könne ein günstiges Angebot für die Dachsanierung machen.

Das ausgehebelte Rücktrittsrecht

Hat man an der Haustüre einen dieser überteuerten Verträge unterschrieben, garantiert das Gesetz zwar ein Rücktrittsrecht innerhalb von zwei Wochen. Dies wird von Dach-Haien jedoch oft in der Form ausgehebelt, indem noch am Tag des Vertragsabschlusses die Baustelle eingerichtet und mit den „Dach-Arbeiten“ begonnen wird. Kaum einer tritt dann noch vom Vertrag zurück.

Die Dachbeschichtung

Auf fast jeder Verbrauchermesse wie auch an der Haustüre wird die Dachbeschichtung angeboten. Doch weder die Qualität des Daches noch seine Lebensdauer werden damit verbessert. Im Gegenteil: Schon nach wenigen Jahren ist das Dach meist in einem schlechteren Zustand als vorher. Denn die Beschichtung, die nicht die überdeckten Bereiche des Daches erfasst, wird von Feuchtigkeit unterwandert und blättert ab.

Die Dachreinigung

Angeboten wird die Hochdruckreinigung des Daches. Diese ist aus Sicht vieler Fachleute absolut überflüssig, denn weder Algen noch Flechten oder gar Vogelkot beeinträchtigen die Schutzfunktion des Daches. Dafür aber werden durch die unsachgemäße Begehung des Daches oft erhebliche Schäden angerichtet. Zudem kann durch den Hochdruck-Wasserstrahl Feuchtigkeit ins Dachinnere eintreten.

Die Nachbesserung

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist der Versuch, Hausbesitzer zur Dachsanierung zu überreden, die erst kürzlich auf einen Dach-Hai hereingefallen sind. Solche Adressen werden unter unseriösen Handwerkern gerne teuer gehandelt. Anstatt der echten Nachbesserung wird der gutgläubige Hausbesitzer zum zweiten Mal „übers Ohr gehauen“.

In Alfdorf und Kaisersbach sind keine Hinweise auf Dach-Haie in jüngster Vergangenheit eingegangen. „Grundsätzlich gebe ich den dringenden Rat, sich nicht bei Haustürgeschäften überrumpeln zu lassen, sondern sich vielmehr bei der Frage nach einem möglichen Sanierungsbedarf an örtlich ansässige Firmen zu wenden“, so Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz.