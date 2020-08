Der Freitag war mit 34 Grad Celsius und blauem Himmel der schönste Tag des vergangenen Wochenendes. Sowohl am Aichstrutsee, bis zu 80 Prozent, als auch am Ebnisee waren die Parkplätze zeitweise komplett ausgelastet. Security und Verantwortliche der Stadt Welzheim und Kaisersbach waren am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr nicht anzutreffen. „Wir hatten zwei Männer der Security-Firma von 14 bis 19 Uhr vor Ort, und ich war zwischen 14 und 15 Uhr auch am Aichstrutsee, da war die Lage in Ordnung,